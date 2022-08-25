Начались продажи туров с кешбэком на осень и зиму

Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион России можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации, передаёт агентство ТАСС.

Возврат средств составит 20%, максимум — 20 тыс. руб. Согласно условиям программы, турпродукт должен быть оплачен картой «Мир», а длительность поездки составлять не менее трех ночей. В программе туристического кешбэка участвуют как турпутевки, так и отели, пояснили ранее в Ростуризме.

Помимо этого, согласно поручению президента России Владимира Путина, ещё будет действовать повышенный кешбэк для туров на Дальний Восток при прямом бронировании отеля, участвующего в федеральной программе, который составит также 20%, но с увеличенным до 40 тысяч рублей максимумом.

Ростуризм прогнозирует, что воспользоваться предложением с кешбэком смогут не менее 600 тысяч человек. На возврат средств россиянам выделено три миллиарда рублей.

Если выделенная сумма будет израсходована туристами раньше окончания периода продаж, программу остановят досрочно.