Новосибирские ученые полностью локализуют создание ускорителя для терапии рака

— Запланированные ранее поставки ряда компонентов из-за рубежа, необходимые для создания источника нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний, сейчас невозможны. В связи с этим принято решение изготовить их на экспериментальном производстве ИЯФ СО РАН, а также на профильных отечественных предприятиях, — сообщил в ходе форума «Технопром» на совещании «Ядерно-пучковые технологии для укрепления технологического суверенитета России» заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН Петр Багрянский.

Он напомнил, что в 2022 году институт разработал конструкторскую документацию на компоненты нейтронного источника для терапии рака и около 95% заказов сдал в экспериментальное производство. В институте уже изготовлены некоторые элементы, например, катушки секций высоковольтного выпрямителя.

— В настоящий момент готовится техническое задание на создание системы управления нейтронного источника и системы роботизации для работы с нейтронно-генерирующей мишенью. Проведены предварительные переговоры с исполнителем этих работ, — пояснил Петр Багрянский. — Кроме того, сейчас завершается разработка проекта капитального ремонта помещения, в котором будет размещена установка.

Изготовление узлов ускорителя запланировано на 2022 и 2023 годы, а в 2024 году, согласно плану, будет осуществляться сборка и отладка установки в Институте ядерной физики. В конце 2024 года специалисты института поставят и соберут оборудование в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

Напомним, ранее по «дорожной карте» ИЯФ СО РАН должен был создать ускорительный источник нейтронов для терапии рака и поставить его в центр Блохина за 2022 год. С 2023 года должен был начаться монтаж установки, а ее запуск был запланирован на середину-конец 2023 года, затем должна была стартовать процедура лицензирования оборудования. Ориентировочный старт работы установки для лечения больных анонсировался на 2024 год.

Бор-нейтронозахватная терапия — это избирательное уничтожение клеток злокачественных опухолей путём накопления в них стабильного изотопа бор-10 и последующего облучения нейтронами. В результате поглощения нейтрона бором происходит ядерная реакция с большим выделением энергии именно в той клетке, которая содержала ядро бора, что приводит к ее гибели. Проведенные ранее клинические испытания на ядерных реакторах показали, что БНЗТ позволяет лечить глиобластомы мозга, метастазы меланомы и ряд других опухолей, но для внедрения методики необходимы компактные источники нейтронов на основе ускорителя заряженных частиц.

Ранее редакция сообщала, что разработка новосибирского института для бор-нейтронозахватной терапии рака долго не могла дойти до реализации внутри России.