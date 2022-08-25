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Вебинар «Снижение расходов бизнеса и источники экономии» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

  • 25/08/2022, 10:53
Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Снижение расходов и источники экономии», который пройдет 30 августа 2022 года в 14:00 мск.

Банк УралсибУчастие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на веб-странице регистрации, или ее  мобильной версии. Количество мест ограничено.

В текущей экономической ситуации всё большое количество компаний сокращают расходы, при этом не имея точных прогнозов относительно доходной составляющей. Мы будем говорить о возможностях и источниках экономии в непростые времена, и о том как сохранить позиции.

Спикер Анастасия Романенко, стратегический бизнес-консультант, генеральный директор консалтинговой компании APORTA,  основатель онлайн-академии по бизнес-планированию для малого бизнеса Aportal.Academy, спикер, ментор в международных акселераторах для предпринимателей, cертифицированный тренер.

На встрече обсудим следующие основные вопросы:

  • Экономия на маркетинге и продажах, бюджетные методы продвижения
  • Экономия на персонале (не увольняя ни одного человека)
  • Практические советы – как найти решение «где сэкономить», не нанимая дорогих консультантов

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб (ПАО) позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров  в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.

Возраст 18+

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Вебинар банки Банк Уралсиб


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