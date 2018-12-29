Начальник новосибирских приставов Виталий Эрлер ушёл в отставку

И.о. руководителя УФССП по Новосибирской области назначен Эдуард Бабков.

Глава управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области Виталий Эрлер ушёл в отставку. На официальном сайте управления ведомства по Новосибирской области указано, что обязанности руководителя исполняет Эдуард Бабков, бывший заместитель Эрлера.

Как пишет «Сибкрай.ru» со ссылкой на свои источники, Эрлер отправлен в отставку накануне, 27 декабря. Причины увольнения в управлении ФССП по региону назвать отказываются.

Фото: с сайта usd.ralt.sudrf.ru