Постановлением Священного Синода Митрополитом Новосибирским и Бердским назначен Митрополит Челябинский и Миасский Никодим, говорится на официальном сайте Новосибирской Митрополии.
Решение было принято 28 декабря 2018 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.
Митрополит Тихон назначен главой Владимирской митрополии с титулом Владимирский и Суздальский. Преосвященный митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий подал прошение в связи с достижением 75-летия.
Фото: с сайта Новосибирской Митрополии
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