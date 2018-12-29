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Митрополитом Новосибирским и Бердским назначен Митрополит Челябинский и Миасский Никодим

Митрополит Тихон назначен главой Владимирской митрополии с титулом Владимирский и Суздальский.
  • 29/12/2018, 15:41
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Постановлением Священного Синода Митрополитом Новосибирским и Бердским назначен Митрополит Челябинский и Миасский Никодим, говорится на официальном сайте Новосибирской Митрополии.

Решение было принято 28 декабря 2018 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.

Митрополит Тихон назначен главой Владимирской митрополии с титулом Владимирский и Суздальский. Преосвященный митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий подал прошение в связи с достижением 75-летия.

Фото: с сайта Новосибирской Митрополии

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