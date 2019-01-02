Из глобальных «плюсов» — более тесное включение области в федеральную повестку

Александр Абалаков, председатель совета директоров Группы компаний F1:

— Самое значимое событие 2018 года — выборы губернатора. Впервые наш регион возглавил присланный человек, рекомендованный президентом РФ, а не «выращенный» внутри территории. Надеюсь, что это событие со знаком «плюс». Все остальные события, происходившие в 2018 году, — следствие этого, и они более мелкие: начало строительства волейбольного центра, других крупных спортивных сооружений и т.д.

Из глобальных «плюсов» — возможное более тесное включение Новосибирской области в федеральную повестку. Ранее регион был в стороне от этих процессов и жил сам по себе. Сейчас, надеюсь, заявления по программе «Академгородок 2.0» будут реализованы.

Самое важное, на мой взгляд, федеральное событие 2018 года, которое очень сильно повлияет на все отрасли экономики и общество, — увеличение пенсионного возраста. Мне сложно сказать, что это экономическое решение. Оно резко подорвало в людях оптимизм, уверенность в завтрашнем дне, так как ударило по всем. Я все понимаю: в стране формируется сложная демографическая ситуация, но есть и другие методы решения этой проблемы.

В 2018 году произошло серьезное усиление монополизма в разных отраслях. В Новосибирске это выразилось в продаже АО «Сибэко» ООО «Сибирская генерирующая компания». Пока сложно сказать, какое влияние это решение окажет на регион: положительное или отрицательное.

Из бизнес-событий, актуальных для региона, я бы выделил банкротство крупных застройщиков. Это событие со знаком «минус». Из плюсов… Лично мне очень понравилось открытие очередного гипермаркета «Сибирский гигант» на Мочищенском шоссе. Я часто к ним заезжаю, и лично для меня это положительное, хоть и локальное событие.

Если говорить о наших результатах, то одно из направлений работы нашей компании — строительство жилья. Поэтому на нас прямым образом сказались и банкротство крупных застройщиков, и принятие новой редакции 214-ФЗ. На мой взгляд, это приведет к дальнейшему усилению монополизации на рынке и повышению цен на жилье. Однако в 2018 году нам удалось не только выполнить, но и перевыполнить поставленные задачи, мы сделали серьезный рывок. Сдали дом на ул. Горской, по плану идут работы еще на двух объектах — ЖК «Столичный» на ул. Кирова.

В сегменте упаковочного производства — ООО «Ламбумиз» (Подмосковье) — у нас тоже произошли серьезные события. КНР и Европа приняли жесткие экологические законы, которые сильно меняют вектор развития упаковочной отрасли и требуют внесения корректировок в процесс производства.

Впрочем, несмотря на все эти сложности, могу сказать, что я удовлетворен годом и результатами работы наших компаний. Понимаю, что сейчас многие говорят про кредитные ставки, про сжимающиеся рынки, увеличение фискальной нагрузки, но люди живут и работают. Считаю, что если просто грамотно выполнять свое дело, то все будет хорошо. Для того, чтобы добиться лучших результатов в 2019 году, мы по всем компаниям группы, к примеру, объявили соцсоревнование. Перед каждым предприятием поставлена задача. Если сотрудники ее выполняют, то получают бесплатные путевки на отдых. Рассчитываю, что добиться этого удастся всем!

Фото: из личных архивов