ФАС начала антикартельную проверку металлургов

В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру, говорится на сайте ФАС РФ. В связи с этим ведомство проводит внеплановые выездные проверки ПАО «НЛМК», ООО «Новосталь-М», ООО «Тулачермет-Сталь», ООО УК «ПМХ» на предмет заключения антиконкурентного соглашения (ст.11 Закона о защите конкуренции). Проверки проходят в Москве, Туле и Липецке.

— В ходе проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших производителей арматуры, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен, — говорится в сообщении ведомства. — В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее ФАС России по обращениям граждан и организаций о росте цен на металл (в том числе на арматуру) был проведен ценовой мониторинг, по результатам которого установлено, что на территории Российской Федерации в 2021 году, по сравнению с предыдущим годом, цены на арматуру существенно выросли (более 50%).

Генеральный директор ЗАО «ЗЖБИ-4», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Николай Мочалин отметил, что о резком росте цен на металл всем контролирующим органам, в том числе ФАС РФ, было известно еще в прошлом году. Но никакие решения не принимались. В результате на сегодняшний день цены выросли более чем на 90%: если в середине 2020 года арматура стоила 40 тысяч рублей за тонну, то сейчас почти 80 тысяч.

— Это достаточно серьезный рост, чтобы попытаться уничтожить строительный комплекс и промышленность стройматериалов. Напомню, что цены выросли не только на арматуру, но и на цемент, другие стройматериалы — ребята пытаются по-быстрому заработать. Напряжение на рынке колоссальное. Застройщики задерживают выплаты производителям из-за роста цен, — констатирует Мочалин. — У промышленников еле хватает средств на выплату зарплат и налогов. Все финансирование развития, социальных вопросов остановлено. Денег нет. Все забрали металлурги.

Собеседник редакции заявил, что тема роста цен на металл ФАС не по зубам — это уровень президента РФ.

— Посмотрите, какие там фамилии (В списке металлургов. — Ред.), — добавил он.

В июне новосибирское реготделение «Опоры России» и Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике информации приводило статистику по динамике цен на металл. В 1 квартале 2021 года, по сравнению с 4 кварталом 2020 года, наиболее серьезный рост произошел на металлические конструкции и арматуру: в среднем на 20-30%, а на оцинкованный профнастил цены выросли более чем на 80%. В результате выросла стоимость стройматериалов, в которых присутствует доля металлических конструкций: ЖБИ-панели — на 3,9%, ЖБИ-сваи — на 9,3%. Кабельная продукция с жилами из алюминия и меди подорожала на 12,3%, трубы стальные электросварные — на 26,4%, отопительные радиаторы — на 12,4%. Во 2 квартале в среднем цены на металлоконструкции в Новосибирской области выросли на 20-30% (лист стальной сегодня стоит около 100 тысяч рублей за тонну, прокат угловой — 80 тысяч рублей за тонну, арматура горячекатанная — 65-70 тысяч рублей за тонну). Листовая сталь (горячекатанная и холоднокатанная) выросла в цене за полгода по разным видам толщины листа от 87 до 124%. Оцинкованный лист, из которого производят вентиляцию, водостоки, ограждения, электронные приборы, фасад и кровлю, подорожал на 79%.

Эксперты, опрошенные Infopro54, заявляли, что рост цен на металл ударил по сегменту коммерческого и промышленного строительства: условный метр готовой площади подорожал на 50%. В ноябре-январе это почувствуют и другие отрасли России: автомобилестроение, производство комплектующих, деталей, изделий из металла.

Как отмечается на сайте ФАС, сейчас служба рассматривает три дела на рынке плоского проката. Компании «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подозреваются в поддержании монопольно высоких цен на горячекатаный прокат. Кроме того, по признакам картельного сговора на рынке металлопроката возбуждено дело в отношении АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие «Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО Металлоторговая компания «КРАСО».