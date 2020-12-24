Начальника регионального управления автодорог арестовали

В отношении начальника ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» Михаила Чуманова, его брата и двоих представителей коммерческих организаций обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, сообщили в Западно-Сибирском СУТ СК России.

— По ходатайству следователя начальнику Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», его брату и двоим представителям коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере автодорожного строительства, по фактам совершения ими коррупционных преступлений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста соответственно. В зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения в дачи взятки и посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в период августа-декабря 2020 года на территории г. Новосибирска начальник казенного учреждения лично и через посредника, которым выступал его брат, получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки в виде денег в суммах 100 тысяч рублей и пять миллионов рублей за свое общее покровительство в отношении представляемых ими организации, которое выражалось в сохранении ранее наработанных и формировании новых договорных отношений, при выполнении государственных контрактов по ремонту, реконструкции, строительству и содержанию автомобильных дорог Новосибирской области. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.

По информации СМИ, по делу о взятках ТУАДу арестован директор по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог АО «Новосибирскавтодор» Сергей Илюшин. Компания ведет несколько крупных контрактов в Новосибирской области. Например, выполняет работы по 2 и 3 этапам строительства объекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачёво». Представитель «Новосибирскавтодора» Федор Николаев возглавляет комитет по бюджету регионального парламента.

Фото: pixabay.com, автор- anluze