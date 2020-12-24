ГК «Стрижи» опротестовывает решение суда по иску к мэрии в апелляции

ООО Холдинговая компания «ГК «Стрижи» подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Новосибирской области, который отказал компании в

удовлетворении исковых требований к мэру Новосибирска Анатолию Локтю и МКУ ИА «Новосибирск». Напомним, компания ГК «Стрижи» настаивает, что ответчики озвучили в прямом эфире на радио «Городская волна», а потом опубликовали на ресурсе МКУ информацию, порочащую его деловую репутацию о несвоевременной сдаче в эксплуатацию детского сада и выявленных нарушениях. Истец также настаивал на удалении спорной информации и публикации опровержения.

В связи с этим истец просил апелляционный суд отменить решение Арбитражного суда Новосибирской области от 2 декабря, а также принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить требования истца.

Фото ГК «Стрижи»