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Начальником управления дорожного строительства Новосибирска назначен Юрий Демин

Он будет руководить ремонтом и строительством дорог в Новосибирске, в том числе по федеральной программе «БКД».
  • 02/04/2019, 11:39
Начальником управления дорожного строительства Новосибирска назначен Юрий Демин

— На должность начальника управления дорожного строительства назначен Юрий Дёмин. Это серьёзное и ответственное направление — он будет руководить ремонтом и строительством дорог в Новосибирске, в том числе по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее Юрий Владимирович был начальником муниципального учреждения «Гормост», — написал на своей странице ВКонтакте мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, прежний начальник управления дорожного строительства Юрий Алексеевский покинул свой пост в марте. Он назначен директором ГКУ «Мост», которое отвечает за строительство платной мостовой переправы через Обь.

Фото: Юлия Данилова

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