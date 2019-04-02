Начальником управления дорожного строительства Новосибирска назначен Юрий Демин

— На должность начальника управления дорожного строительства назначен Юрий Дёмин. Это серьёзное и ответственное направление — он будет руководить ремонтом и строительством дорог в Новосибирске, в том числе по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее Юрий Владимирович был начальником муниципального учреждения «Гормост», — написал на своей странице ВКонтакте мэр Новосибирска Анатолий Локоть.