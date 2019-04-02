В Новосибирской области сохраняется дефицит лечащих врачей

«Медицина, фармацевтика» уже несколько лет стабильно входит в число самых востребованных в Новосибирске. К таким выводам пришли аналитики HeadHunter, рассмотрев вакансии, резюме, заработные платы и требования к кандидатам в этой профобласти. Отмечается, что с начала этого года 9% от всех вакансий, размещенных работодателями на hh.ru в нашем городе, приходилось на данную сферу. При этом, динамика вакансий для медиков с начала года составила +23%, резюме +18%.

— Потребность во врачах, фармацевтах, среднем и младшем медицинском персонале растет очень активно, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по ФО. — В результате сейчас мы наблюдаем дефицит данных специалистов на рынке труда. Например, по Новосибирску на одно предложение по всем сферам претендуют примерно пять соискателей, а вот в медицине не больше двух. То есть, сейчас ситуация явно в пользу соискателя.

Самыми востребованными специалистами стали лечащие врачи (36% вакансий), врачи-эксперты (26%) и младший и средний медицинский персонал (23%). Реже всего в нашем регионе компании искали логопедов, специалистов по оптике и психологии.

Что касается заработных плат, то их размер значительно варьируется от требуемого опыта и специфики работы, а также типа занятости. В 1 квартале этого года кандидатам из профобласти «Медицина фармацевтика» в Новосибирске компании готовы были предложить в среднем 35 000 рублей. Если смотреть по специализациям, то, например, врачу работодатели предлагали 50 000 рублей, младшему и среднему медицинскому персоналу — 27 000. рублей, фармацевтам — 37 000 руб.

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