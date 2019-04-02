 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В Новосибирской области сохраняется дефицит лечащих врачей

Реже всего в нашем регионе компании искали логопедов, специалистов по оптике и психологии.
  • 02/04/2019, 10:49
В Новосибирской области сохраняется дефицит лечащих врачей

«Медицина, фармацевтика» уже несколько лет стабильно входит в число самых востребованных в Новосибирске. К таким выводам пришли аналитики HeadHunter, рассмотрев вакансии, резюме, заработные платы и требования к кандидатам в этой профобласти. Отмечается, что с начала этого года 9% от всех вакансий, размещенных работодателями на hh.ru в нашем городе, приходилось на данную сферу. При этом, динамика вакансий для медиков с начала года составила +23%, резюме +18%.

— Потребность во врачах, фармацевтах, среднем и младшем медицинском персонале растет очень активно, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по ФО. — В результате сейчас мы наблюдаем дефицит данных специалистов на рынке труда. Например, по Новосибирску на одно предложение по всем сферам претендуют примерно пять соискателей, а вот в медицине не больше двух. То есть, сейчас ситуация явно в пользу соискателя.

Самыми востребованными специалистами стали лечащие врачи (36% вакансий), врачи-эксперты (26%) и младший и средний медицинский персонал (23%). Реже всего в нашем регионе компании искали логопедов, специалистов по оптике и психологии.

Что касается заработных плат, то их размер значительно варьируется от требуемого опыта и специфики работы, а также типа занятости. В 1 квартале этого года кандидатам из профобласти «Медицина фармацевтика» в Новосибирске компании готовы были предложить в среднем 35 000 рублей. Если смотреть по специализациям, то, например, врачу работодатели предлагали 50 000 рублей, младшему и среднему медицинскому персоналу — 27 000. рублей, фармацевтам — 37 000 руб.

Фото: pixabay.com, автор- Semevent

Популярное с сайта

Евгений Дербилов

Евгений Дербилов назначен заместителем начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению

01/04/2019, 19:25
Георгий Манаков, ранее занимавший эту должность, назначен заместителем главного инженера Западно-Сибирской железной дороги.
Новосибирский пианист стал победителем престижного международного конкурса

Новосибирский пианист стал победителем престижного международного конкурса

01/04/2019, 18:49
В полуфинал конкурса вышли 24 исполнителя из разных стран.
Инвесторам предложат до 90% компенсации расходов в виде налогового вычета

Инвесторам предложат до 90% компенсации расходов в виде налогового вычета

01/04/2019, 18:45
Соответствующий проект областного закона направлен на рассмотрение в региональный парламент.

Актуальный разговор

Вячеслав Куц

На основе биометрии активно формируются цифровые сервисы

Все материалы
Новости

Льготы по налогу на имущество получили более 400 тыс. жителей региона в 2018 году

02/04/2019, 12:48

Ректоры новосибирских вузов вошли в топ-10 общероссийского рейтинга эффективных руководителей вузов

02/04/2019, 12:11

Начальником управления дорожного строительства Новосибирска назначен Юрий Демин

02/04/2019, 11:39

В Новосибирскую область пытались ввезти польские яблоки

02/04/2019, 10:35

Должникам отключают газ

02/04/2019, 08:00

Евгений Дербилов назначен заместителем начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению

01/04/2019, 19:25

Новосибирский пианист стал победителем престижного международного конкурса

01/04/2019, 18:49

Инвесторам предложат до 90% компенсации расходов в виде налогового вычета

01/04/2019, 18:45

Министерства просят больше, чем могут освоить

01/04/2019, 18:30

Новосибирская область улучшила свои позиции в рейтинге субъектов Сибирского федерального округа

01/04/2019, 18:27

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска