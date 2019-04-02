 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

ВТБ подвел итоги второго сезона акции «Время Мультивпечатлений»

  • 02/04/2019, 12:08
Призом по результатам акции станет выбранное Мультивпечатление, подарочный сертификат или денежное вознаграждение.

Банк ВТБВТБ совместно с Visa подвел итоги новогоднего сезона акции «Время Мультивпечатлений», которая позволяет клиентам банка получать ценные призы, ежедневно совершая привычные покупки по дебетовым и кредитным картам VISA, включая передовой продукт банка – «Мультикарту».

По итогам зимнего этапа организаторы определили трех главных победителей. Они выбрали призы в категориях «Бонустур по Японии», «Путешоппинг» и «Автошоппинг». Победители второго уровня получат персональные сертификаты на организацию тематических впечатлений.

— Мы подвели итоги второго этапа акции «Время Мультивпечатлений». Стоит отметить, что в зимнем сезоне приняли участие еще больше наших клиентов. Интерес понятен – уникальные призы можно получить, просто совершая каждодневные покупки. Поздравляем победителей и напоминаем, что у других клиентов ВТБ еще есть шанс выиграть ценные призы в третьем сезоне, — прокомментировала  Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ПАО «Банк  ВТБ».

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте multilife.vtb.ru и создать свое уникальное Мультивпечатление – комбинацию из двух предложенных категорий: рестораны, путешествия, спортивные события и множество других. Общий призовой фонд акции «Время Мультивпечатлений» составляет более 12 млн рублей

Чтобы претендовать на выигрыш, в течение сезона необходимо совершить минимум 10 транзакций от 500 рублей каждая для оплаты товаров и услуг, в том числе в интернет-магазинах. Призом по результатам акции станет выбранное Мультивпечатление, подарочный сертификат или денежное вознаграждение.

По правилам акции у всех владельцев «Мультикарты» есть возможность принять участие в третьем сезоне —  с 25 марта по 30 июня этого года.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Должникам отключают газ

Должникам отключают газ

02/04/2019, 08:00
Уведомления о предстоящем отключении от газа направлены 3,5 тысячам должников Новосибирской области.
Евгений Дербилов

Евгений Дербилов назначен заместителем начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению

01/04/2019, 19:25
Георгий Манаков, ранее занимавший эту должность, назначен заместителем главного инженера Западно-Сибирской железной дороги.
Новосибирский пианист стал победителем престижного международного конкурса

Новосибирский пианист стал победителем престижного международного конкурса

01/04/2019, 18:49
В полуфинал конкурса вышли 24 исполнителя из разных стран.

Актуальный разговор

Вячеслав Куц

На основе биометрии активно формируются цифровые сервисы

Все материалы
Новости

Льготы по налогу на имущество получили более 400 тыс. жителей региона в 2018 году

02/04/2019, 12:48

Ректоры новосибирских вузов вошли в топ-10 общероссийского рейтинга эффективных руководителей вузов

02/04/2019, 12:11

Начальником управления дорожного строительства Новосибирска назначен Юрий Демин

02/04/2019, 11:39

В Новосибирской области сохраняется дефицит лечащих врачей

02/04/2019, 10:49

В Новосибирскую область пытались ввезти польские яблоки

02/04/2019, 10:35

Должникам отключают газ

02/04/2019, 08:00

Евгений Дербилов назначен заместителем начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению

01/04/2019, 19:25

Новосибирский пианист стал победителем престижного международного конкурса

01/04/2019, 18:49

Инвесторам предложат до 90% компенсации расходов в виде налогового вычета

01/04/2019, 18:45

Министерства просят больше, чем могут освоить

01/04/2019, 18:30

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска