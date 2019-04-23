Начаты предпроектные работы по проекту «Северомуйский тоннель-2»

Группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь» приступили к работам по подготовке строительства второй очереди Северомуйского тоннеля – «Северомуйский тоннель-2», сообщили в пресс-службе Группы «Сибантрацит».

Как рассказали в пресс-службе, распоряжением генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова образована совместная рабочая группа по реализации проекта строительства тоннеля, в которую вошли руководители профильных департаментов и управлений «РЖД» и топ-менеджеры «Сибантрацита» и «ВостокУгля». Первое заседание совместной рабочей группы состоялось 11 апреля. На нем были намечены направления работы по реализации проекта. Заседания данной рабочей группы будут проводиться на регулярной основе.

— Проект строительства «Северомуйского тоннеля-2» будет разработан самостоятельно, его готовит УК «ВостокУголь». В данный момент уже ведутся предпроектные работы. Как ожидается, непосредственно возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года и займет 5 лет, — уточнили в Группе «Сибантрацит».

«Северомуйский тоннель-2» – один из самых протяженных в России, его длина составит около 18 км. Он позволит увеличить пропускную способность на этом участке БАМа с 16 млн т до 100 млн т грузов в год. Ввод в строй «Северомуйского тоннеля-2» приведет к созданию в ближайшие 2-3 года около 3 000 новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба Группы «Сибантрацит»