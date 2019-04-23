 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Начаты предпроектные работы по проекту «Северомуйский тоннель-2»

Непосредственно возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года и займет 5 лет.
  • 23/04/2019, 12:03
Начаты предпроектные работы по проекту «Северомуйский тоннель-2»

Группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь» приступили к работам по подготовке строительства второй очереди Северомуйского тоннеля – «Северомуйский тоннель-2», сообщили в пресс-службе Группы «Сибантрацит».

Как рассказали в пресс-службе, распоряжением генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова образована совместная рабочая группа по реализации проекта строительства тоннеля, в которую вошли руководители профильных департаментов и управлений «РЖД» и топ-менеджеры «Сибантрацита» и «ВостокУгля». Первое заседание совместной рабочей группы состоялось 11 апреля. На нем были намечены направления работы по реализации проекта. Заседания данной рабочей группы будут проводиться на регулярной основе.

— Проект строительства «Северомуйского тоннеля-2» будет разработан самостоятельно, его готовит УК «ВостокУголь». В данный момент уже ведутся предпроектные работы. Как ожидается, непосредственно возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года и займет 5 лет, — уточнили в Группе «Сибантрацит».

«Северомуйский тоннель-2» – один из самых протяженных в России, его длина составит около 18 км. Он позволит увеличить пропускную способность на этом участке БАМа с 16 млн т до 100 млн т грузов в год. Ввод в строй «Северомуйского тоннеля-2» приведет к созданию в ближайшие 2-3 года около 3 000 новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба Группы «Сибантрацит»

Популярное с сайта

ПГК более чем на треть увеличила погрузку продуктов перемола в Западной Сибири

ПГК более чем на треть увеличила погрузку продуктов перемола в Западной Сибири

23/04/2019, 11:44
В экспортном направлении объем перевозок увеличился в 2,6 раза.
Тендер на строительство ФГКУ «Сибирский СЦ МЧС России» объявлен в регионе

Тендер на строительство ФГКУ «Сибирский СЦ МЧС России» объявлен в регионе

23/04/2019, 10:10
Цена контракта — 770 млн рублей.
«Леруа Мерлен» завлекает региональный бизнес в новый формат

«Леруа Мерлен» завлекает региональный бизнес в новый формат

23/04/2019, 10:01
В Новосибирске к интернет-платформе компании подключились 20 предпринимателей. К концу 2019 года их количество должно вырасти в 4 раза.

Актуальный разговор

Точки концентрации в бизнесе

Точки концентрации в бизнесе

Все материалы
Новости

Составлен рейтинг самых дорогих вакансий

23/04/2019, 15:18

В некоторых домах Новосибирска продается более 50 квартир

23/04/2019, 13:26

Алтайская компания готовится к выходу на новосибирский рынок

23/04/2019, 13:00

«Сиблитмаш» в 2019 году планирует отгрузить продукции на 2 млрд руб

23/04/2019, 11:59

Утверждены требования к проектам, претендующим на достройку по старым правилам

23/04/2019, 11:48

ПГК более чем на треть увеличила погрузку продуктов перемола в Западной Сибири

23/04/2019, 11:44

Тендер на строительство ФГКУ «Сибирский СЦ МЧС России» объявлен в регионе

23/04/2019, 10:10

«Леруа Мерлен» завлекает региональный бизнес в новый формат

23/04/2019, 10:01

Фамилия и Familia

23/04/2019, 10:00

В Новосибирской области добыто уже 15 млн тонн нефти

22/04/2019, 18:44

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска