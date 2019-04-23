«Сиблитмаш» в 2019 году планирует отгрузить продукции на 2 млрд руб

Как говорится в годовой бухгалтерской отчетности компании за 2018 год, предметами деятельности ПАО «Сиблитмаш» являются литье чугуна, производство машин и оборудования для металлургии. От продажи произведенной продукции в прошлом году «Сиблитмаш» получил выручку 908 млн руб, в том числе 505 млн от продажи литья чугуна, 335,7 млн — машин и оборудования. По сравнению с 2017 годом выручка снизилась на 72 млн руб. В компании объясняют эту динамику тем, что в 2017 году «Сиблитмаш» выполнил договор с ООО «Еврохим-УКК» на поставку тюбинговой продукции, и ПАО «Северсталь». На 2018 год договоры с этими партнерами завод не заключал. Кроме того, произошло снижение объема заказа на тюбинговую продукцию со стороны ООО «Мип-Строй№2» (с 335 до 120 млн руб), АО «Алтайвагон», При этом, «Сиблитмаш» в 2018 году подписал договор о сотрудничества с новым партнером — ФГУП «УС-30».

Себестоимость проданной предприятием в 2018 году продукции составила 851 млн руб, прибыль от продаж — 56,8 млн руб, чистая прибыль — 9,6 млн руб. В 2018 году компания выплатила 169 млн руб налогов в бюджета разных уровней.

— В 2019 году предприятие намерено обеспечить отгрузку продукции на сумму до 2 млрд руб, принять все меры для выхода на данные показатели, — говорится в решении совета директоров компании, опубликованном на сайте раскрытия данных.

На этот год, согласно бухгалтерской отчетности, «Сиблитмаш» уже заключил договоры на поставку коксохимической продукции на сумму 190 млн руб с АО «ЗСМК» (Новокузнецк), ООО «ММК» (Магнитогорск), АО «Алтайкокс» (Заринск), ООО «Евраз НТМК» (Нижний Тагил), АО «Уральская сталь» (Новотроицк), ООО «Мечел-Кокс» (Челябинск) и ПАО «Кокс» (Кемерово). Кроме того, предприятие планирует поставить «Мип-Строй №2» продукции на 235 млн руб, а ФГУП «УС-30» — на 623 млн.

ПАО «Сиблитмаш» создано в 1954 году. УК — 55 тыс руб, гендиректор — Анатолий Масалов. В бухгалтерской отчетности отмечается, что крупнейшими акционерами предприятия являются Депозитарный банк «Левобережный» (ПАО) и ООО «ЛитБас». Среднегодовая численность сотрудников — 395 человек. Рынок сбыта — преимущественно Российская Федерация.

Фото: с сайта ПАО «Сиблитмаш»