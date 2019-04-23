В Колыванском районе прошли очередные командно-штабные учения с участием подразделений АО «РЭС»

В Новосибирской области продолжаются масштабные командно-штабного учения (КШУ) под общим руководством губернатора региона, которые проводятся в соответствии с Планом основных мероприятий Новосибирской области на 2019 год в области гражданской обороны (ГО), предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В середине апреля в Колыванском районе Новосибирской области прошел очередной этап учений, в котором были задействованы силы и средства Северного района электрических сетей (РЭС) филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети».

В рамках трехдневного учения муниципальные органы власти и оперативные службы отрабатывали вопросы организации, предупреждения и ликвидации ЧС, обусловленных сезонными рисками, возникающими в результате природных пожаров и пропуска весеннего половодья.

В ходе первого этапа специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области и Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области проверяли у подразделения АО «РЭС» состояние техники и знание персоналом своих функциональных обязанностей, а также готовность резервных схем электроснабжения к применению в условиях ЧС.

На втором этапе командно-штабных учений, традиционно отрабатывался перевод режима работы подразделений Общества с мирного на военное время в условиях угрозы применения противником современных средств поражения.

Персонал и руководство Северного РЭС успешно справились с поставленными задачами, показали хорошие знания и навыки в выполнении мероприятий ГО, защиты населения и территории от ЧС. Поэтому, по итогам командно-штабных учений, Северный РЭС филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» был признан готовым к решению задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Подобные учения, направленные на проверку готовности к работе служб управления рисками, будут и далее проводиться в течение года по районам Новосибирской области с привлечением соответствующих территориальных подразделений АО «РЭС».

Фото пресс-служба компании