Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Начинается постепенная подготовка к следующим выборам главы государства

Предложения президента РФ направлены на установление баланса конституционных положений внутри основного закона.
  • 16/01/2020, 17:52
Макарцев2

Андрей Макарцев, и. о. проректора по научной работе и внешним связям НГУЭУ, декан факультета государственного сектора:

Пример Казахстана

— Анализ предложений президента по изменениям Конституции РФ показывает, что начинается постепенная подготовка к следующим выборам главы государства. Хочется провести сравнение с прошедшими в 2019 году выборами президента Казахстана и подготовкой к ним. Отставку главы Казахстана нельзя было считать в полной мере неожиданной, так как проводимые поэтапные конституционные реформы преследовали цель постепенной подготовки смены главы государства. 15 декабря 2016 года на торжественном собрании, посвященном 25-летию независимости Казахстана, президент Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости проведения конституционной реформы с целью перераспределения полномочий между ветвями власти. 26 января 2017 года были обнародованы проекты поправок к Конституции Казахстана для всенародного обсуждения.

Некоторые направления конституционной реформы в Казахстане были определены еще в 2007 году, когда расширились полномочия парламента. Орган был наделен правом согласования и окончательного утверждения кандидатуры премьер-министра, а также возросла роль политических партий в формировании парламента, расширился объем полномочий местных представительных органов. Объем полномочий главы государства при этом был сокращен. В компетенции президента остались основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями власти. Реализация конституционной реформы привела к тому, что правительство, принимая необходимые решения в рамках определенной главой государства политики, несет всю полноту ответственности за состояние дел в социально-экономической сфере.

В настоящее время Назарбаев, утратив статус главы государства, оставил в своих руках довольно широкие полномочия по координации деятельности органов государственной власти. Как лидер правящей партии «Нур Отан» он обладает возможностью контролировать парламент. Интересно и то, что в соответствии с  законодательством Республики Казахстан первому президенту Республики, в силу его исторической миссии, пожизненно принадлежит право возглавлять Ассамблею народа Казахстана, возглавлять Совет Безопасности Республики Казахстан и входить в состав Конституционного совета Республики. Нужно отметить, что председатель Совета Безопасности фактически имеет почти все полномочия по управлению страной, включая взаимодействие с парламентом и судебными органами. При этом новый президент является лишь рядовым членом Совета Безопасности Республики Казахстан.

Очевидно, что Назарбаев начал готовиться к выборам своего приемника в 2016-м, а корректировка российской системы управления, закрепленной в Конституции РФ, в преддверии выборов главы государства (не важно — очередных или досрочных) началась в 2020 году. Предложения президента РФ, по моему мнению, направлены на установление баланса конституционных положений внутри основного закона. В частности, в ст. 111 Конституции РФ закрепляется, что в назначении председателя правительства Российской Федерации принимают участие глава государства и парламент. Это является одним из признаков смешанной республики. Но при этом, как показывает практика, именно президент Российской Федерации оказывает существенное влияние на процесс формирования правительства России. На расширение принципа парламентаризма было направлено предложение главы государства закрепить за нижней палатой право утверждения кандидата на пост председателя правительства РФ. Позитивно воспринимается предложение о необходимости убрать слово «подряд» в отношении конституционной формулы о сроках главы президента РФ. Это гарантирует периодическую ротацию главы государства минимум раз в 12 лет, что делает его обязанным вести постоянный диалог с политической элитой, реагировать на ее вызовы.

При этом нельзя сказать, что реализация предложенных изменений направлена на ограничение полномочий будущего главы государства. Глава государства остается верховным главнокомандующим, которому подчиняются силовые ведомства. Ему подчиняются правоохранительные органы. За ним сохраняется право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства страны, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия. У президента появляется полномочие постановки перед Советом Федерации вопроса об отстранении судей высших судов.

По моему мнению, целью предстоящей реформы является создание институциональных предпосылок для функционирования обновленной после следующих выборов главы государства системы государственной власти. Система сдержек и противовесов, созданная в рамках конституционной реформы, гарантирует возможность взаимного реального влияния высших органов государственной власти в рамках государственного строительства.

Камень преткновения

— К каким последствиям может привести ограничение приоритета международного права в Конституции РФ?

— Речи о резком ограничении международного права в послании не велось. Просто произойдет конституционное оформление той правотворческой политики, которая проводилась нашим государством с 2014 года. Важное значение в этом контексте имело решение Европейского суда по правам человека по жалобе российских граждан Сергея Анчугова и Владимира Гладкова. Они обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на то, что в силу запрета на участие в выборах лицам, содержащимся в местах лишения свободы по приговору суда, закрепленного ч. 3 ст. 32 Конституции Российской Федерации, не смогли принять участие в парламентских и президентских выборах. Предпринималась попытка оспорить этот запрет в Конституционном Суде Российской Федерации. Однако в рассмотрении жалобы было отказано, поскольку разрешение поставленного в ней вопроса Конституционному Суду РФ было неподведомственно. Поданные С. Анчуговым и В. Гладковым в суды общей юрисдикции жалобы на действия (бездействия) избирательных комиссий, как отмечается в решении Европейского Суда по правам человека, либо возвращались по формальным причинам, либо не удовлетворялись.

Европейский суд по правам человека согласился, что государство имеет широкое усмотрение в ограничении избирательного права, но оно должно быть соразмерным. Лишение права на голосование при заключении на любой срок таковым не является. В своем решении по делу № № 11157/04 и 15162/05 «Анчугов и Гладков против России» (Anchugov and Gladkov vs. Russia) Суд отметил, что участие в выборах в современном обществе является не привилегией, а презюмируемым правом. Европейский суд по правам человека посчитал, что запрет, предусмотренный ст. 32 Конституции РФ, нарушает ст. 3 протокола № 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

С одной стороны, можно согласиться с положениями, обосновывающими решение Европейского суда по правам человека: фактически лишение избирательных прав лиц, находящихся в местах лишения свободы по приговору суда за совершение преступлений любой тяжести, является санкцией, непредусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации. С другой стороны, этой положение закреплено в Конституции РФ, согласно которой приоритет международного права устанавливается по отношению к закону. А Конституция РФ формально законом не является, это нормативно-правовой акт высшей силы. В соответствии со ст. 104.4 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суда РФ», высший орган конституционного контроля может принять решение о невозможности исполнения в целом или в части в соответствии с Конституцией решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, принятого на основании положений международного договора РФ в их истолковании межгосударственным органом по защите прав и свобод человека, в связи с которым был подан запрос в Конституционный Суд РФ. А это фактически и является ограничением приоритета международного права. Верховенство Конституции РФ является одним из признаков суверенитета нашего государства и должно обеспечиваться всеми возможными механизмами.

— Какое влияние изменения в Конституции РФ окажут на полномочия регионов, бизнес?

— Поправки к Конституции РФ направлены на построение системы принятия решений, удовлетворяющих все субъекты управления. В связи с этим появляется необходимость увеличения полномочий субъектов РФ в различных сферах государственной жизни. И это нашло отражение в предложениях главы государства. В частности, увеличиваются полномочия Совета Федерации, который является палатой представительства субъектов РФ. После консультаций с ним будут назначаться руководители силовых ведомств, прокурор субъекта Федерации. У Совета Федерации появится право снимать с должности судей высших судов.

Изменение системы управления субъектов Федерации  будет связано и с закреплением принципов единой публичной власти. Фактически это является включением органов местного самоуправления в единую систему государственного управления. Вполне возможно, что это приведет к укреплению муниципальных образований, появлению у них новых полномочий.

Конституционное закрепление статуса Совета Безопасности, в который входят руководители субъектов РФ включает последних в систему федерального управления, дает возможность лучше лоббировать интересы своего региона на  высшем уровне. Руководители регионов, представители федеральной власти будут являться представителями одного коллегиального органа, обладающего существенными полномочиями.

Увеличение прав регионов повысит уровень социально-экономический жизни, инвестиционную привлекательность, что позитивно может повлиять на развитие малого бизнеса.

Референдум возможен, но не обязателен

— Нужен ли референдум для принятия этих изменений?

— Формально — нет. Только в главы 1, 2 и 9 изменения вносятся двумя третями голосов от общего числа членов Конституционного Собрания или выносится на всенародное голосование. В этом случае идет речь о принятии новой Конституции.

Но в связи с тем, что президент РФ отметил, что «предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию РФ. И только по его результатам принимать окончательное решение», проведение референдума возможно.

В сентябре 2021 года предстоят выборы депутатов Государственной Думы РФ. В соответствии со ст. 7 Федерального конституционного закона «О референдуме РФ» референдум не проводится в последний год полномочий президента РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, а также в период избирательной кампании, проводимой одновременно на всей территории страны на основании решения уполномоченного федерального органа. Это означает, что референдум необходимо проводить до августа 2021 года.

Но возможна и иная ситуация. Будет проводиться не референдум, а всенародное голосование. Действующая Конституция РФ принималась в 1993 году не на референдуме, а на всенародном голосовании.

 

Каталог недвижимости

Популярное с сайта

В департаменте по соцполитике мэрии Новосибирска новый руководитель

В департаменте по соцполитике мэрии Новосибирска новый руководитель

16/01/2020, 15:27
Им стал Владимир Машанов, ранее возглавлявший муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть».

Вадим Полещук возглавил управление по благоустройству общественных пространств мэрии

16/01/2020, 14:15
Распоряжение об этом подписал мэр Анатолий Локоть.

Конкурс на строительство ЛДС опять не состоялся

16/01/2020, 14:06
Единственная заявка на участие признана не соответствующей требованиям.

Актуальный разговор

В область пришли большие деньги из федерального бюджета

Все материалы
Новости

Новосибирский Росреестр осуществляет более 2,5 тысячи регистраций в день

16/01/2020, 19:09

В ожидании перемен

16/01/2020, 17:49

Расширение программы маткапитала обеспечит дополнительный спрос на рынке жилья

16/01/2020, 17:46

В 2019 году таможнями СТУ выявлено более 600 тысяч единиц контрафактной продукции

16/01/2020, 16:45

В Новосибирске продажи смартфонов Huawei за год выросли на 93%

16/01/2020, 15:52

В департаменте по соцполитике мэрии Новосибирска новый руководитель

16/01/2020, 15:27

Вадим Полещук возглавил управление по благоустройству общественных пространств мэрии

16/01/2020, 14:15

Конкурс на строительство ЛДС опять не состоялся

16/01/2020, 14:06

Спикер парламента новосибирской области Андрей Шимкив вошёл в рабочую группу по изменению Конституции России

16/01/2020, 12:36

В 2019 году потребление электроэнергии в Новосибирской области уменьшилось на 0,9%

16/01/2020, 12:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Отставки и назначения-2019

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×
Наверх в Новости Новосибирска