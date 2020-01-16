В ожидании перемен

Президент России Владимир Путин в 16 раз выступил с посланием перед Федеральным собранием, а через несколько часов правительство России ушло в отставку. Часть опрошенных InfoPro54 экспертов восприняла озвученные главой государства предложения по корректировкам в Конституцию и анонсированное назначение в правительстве РФ с оптимизмом, часть заявила, что это еще один шаг к установлении автократии в России.

«При существующей системе власти главная задача изменений — власть удержать»

Вера Ганзя, депутат Государственной думы (фракция КПРФ):

— При существующей системе власти главная задача изменений — власть удержать. Уровень доверия к действующей власти, в том числе президенту, резко обвалился. Впереди выборы в Федеральное собрание. Безусловно, те депутаты, которые проголосовали за пенсионную реформу, повышение налогов и так далее, становятся токсичными. Ситуацию нужно исправлять. Потому все изменения направлены на то, чтобы сохранить действующую систему.

Да, конечно, изменения в Конституции назрели. Например, нужно убрать несколько президентских сроков подряд, чтобы не повторился прецедент с Путиным, правящим 20 лет, от которого люди уже стали уставать. «Дутые» рейтинги не спасут. Есть позитивные моменты, когда речь идет о политической системе, о сменяемости высшего руководящего лица.

Что касается роли Государственной думы и Федерального собрания в целом, то они как были, так и останутся декоративными. При отсутствии политической конкуренции (оппозиционные фракции едва набирают 100 мест, остальные — правящая партия) смена согласования на утверждение или наоборот мало повлияет на расклад политических сил. А значит, эти изменения — декоративные, косметические.

Второй момент по изменению Конституции: президенту надоело в единственном числе нести ответственность за назначаемых бездарных руководителей и министров в нашем правительстве. Поэтому он решил разделить ответственность вместе с Госдумой, Федеральным собранием. Он так и сказал: вы тоже будете отвечать за этих людей и результаты их работы.

Эти изменения вряд ли скажутся на полномочиях регионов, так как они зависят от финансов. Про перераспределение налоговых поступлений между регионами и федеральным центром не было сказано ни слова. Президент сказал, что ужесточатся требования к регионам по решению поставленных задач. Нужно менять законодательную базу, а не топать ногами и стучать кулаком по столу!

В послании много внимания уделено социальным выплатам. Но это все — разовое и нестабильное, чтобы купить перед выборами наше население. Президент назвал, кому сколько выплатить, а механизма-то нет. Где взять деньги? Он же сказал: давайте изменим приоритеты в регионах. Что это значит? Это значит: у одних взять, другим отдать. Я видела, как напряглись представители регионов. Где им брать деньги, когда бюджеты утверждены? Это совсем не подход. Я ожидала каких-то посылов по изменениям в экономике. Президент вскользь затронул инвестиции. Замануха в виде того, чтобы 6 лет не менять налоговый режим — это для простоватых и не совсем образованных людей, каких у нас в бизнесе вряд ли найдешь. Глубинных причин провала нашей экономики президент не обозначил и не предложил никаких механизмов решения проблем.

Сказано об отграничении приоритета международного права. Западный мир диктует нам условия через нормативно-правовую базу, требует того, что предусматривают правовые нормы западных государств. У нас есть особенности, которые западными нормами не учитываются. Мы должны следовать своим законам, но для этого надо, чтобы наши законы были, во-первых, работающими, во-вторых, умными, а не наспех написанными. Целый миллиард добавили на выполнение решений ЕСПЧ, который в большинстве случаев принимает решения в пользу обратившегося. Мы должны сами работать над своими законами и отслеживать правоприменительную практику. Законы должны работать для народа, а не против него.

Что касается ситуации с правительством, то претендент на пост премьера знает бюджет, налоговую сферу. Поэтому есть надежда, что законы последнего времени, особенно касающиеся налогового, бюджетного кодексов будут изменены. Как говорится, время покажет. Но премьер — это, в первую очередь, человек системы, и от него зависит гораздо меньше, чем от президента. Поэтому каких-то серьезных изменений экономического курса, думаю, вряд ли стоит ожидать.

«Сейчас, безусловно, будет пересмотрена региональная политика во всех областях»

Андрей Панферов, первый заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя заксобрания Новосибирской области — Смотрите, президент начал с демографии, а закончил внесением поправок в Конституцию. Идет охват всех проблем, с которыми столкнулось государство. Давно уже настало время переформатировать работу правительства, переформатировать деятельность во внутренней политике и экономике. Что касается регионов, то президент обращался к их руководителям с тем, чтобы вся эта трансформация усилий, прежде всего, происходила на территориях. Это говорит о том, что сейчас, безусловно, будет пересмотрена региональная политика во всех областях. Самое интересное в послании, что президент остановился на инвестиционной политике. Это зарабатывание денег каждой областью. Президент дает понять: учитесь зарабатывать деньги, привлекать инвесторов, чтобы вы зарабатывали долю затрат, которые будет нести государство. Думаю, в ближайшее время у нас в бюджете Новосибирской области появятся соответствующие коррекции. Безусловно, будут созданы рабочие группы. Они уже созданы при Государственной думе и Правительстве. Мы сейчас посмотрим, какие вопросы будут рассматривать рабочие группы — такие же группы будут созданы и на региональном уровне, чтобы провести все мероприятия по реализации послания президента. Что касается правительства, то перед ним неоднократно ставились вопросы. Критика правительства по определенным вопросам звучала и у нас на сессиях. Мы обращались сессией к Дмитрию Медведеву по тем или иным вопросам. А Владимир Владимирович смотрит, насколько исчерпан потенциал. А потенциал оказался исчерпан настолько, что, думаю, необходимо создавать новое правительство, у председателя которого будет воля в решении многих задач экономического характера. Для меня пример — это Примаков. Если новый председатель правительства будет обладать такими качествами, какими обладал Примаков, думаю, это послужит хорошим заделом в решении задач, поставленных президентом. Сохранит ли Медведев свой пост в партии, конечно, вопрос философский. Надо понимать, что это будет решение, прежде всего, политического характера. Следующая интрига как раз в этом. Сейчас будут отрабатываться вопросы по Госсовету, вопросы по внесениям изменений в Конституцию. Следующим этапом последует обсуждение изменений в руководстве «Единой России». Что касается нового премьера, то я почитал о его боевом пути. Грамотный человек. Думаю, не просто так его привлекли. У него есть харизма и, что очень важно в современных условиях, человек может принять непростые нестандартные решения. На мой взгляд, работая с таким контингентом, с которым он работал до нового своего поста, он научился работать с людьми предметно. А это умение может сказать о том, какой качественный состав будет у нового правительства. Исходя из этого, думаю, что новый премьер имеет хорошую перспективу войти в историю как один из людей, организующих экономический прорыв в первой половине 21 века. Что касается конституционных изменений, то, как мне показалось в первом приближении, их внесение пройдет в форме референдума. Возможно, будет организован какой-то колл-центр для фиксации мнений. Но, скорее всего, пойдут по пути референдума, понятного для граждан, чтобы люди понимали, для чего они свое мнение высказывают и насколько их мнение будет учитываться. На мой взгляд, референдум — это сейчас самый простой и доступный способ выражения своего мнения.

«Народ с большинством предложений будет согласен и, если пройдет референдум, то их поддержит»

Владимир Карпов, зампредседателя заксобрания Новосибирской области, секретарь регионального отделения КПРФ:

— Думаю, что после анонсированных президентом корректировок в Конституцию РФ значительная часть вип-персон испытывает чувство большой опасности для себя персонально. Это связано с тем, что значимые в государстве должностные лица не должны будут иметь аффилированность с другим государством. Если данная норма пройдет, то это изменит структуру должностных лиц по всей вертикали власти в сторону большего обеспечения суверенитета страны. Наша партия считает, что укреплять суверенитет необходимо. Поэтому наше отношение к этим предложениям положительное.

Предполагается, что вопрос о внесении изменений в Конституцию РФ будет вынесен на референдум. По моим оценкам, народ с большинством предложений согласен, если пройдет референдум, то он их поддержит. Но ждать этого, как мне кажется, у ближайшее время не стоит, его подготовка быстрой не будет.

Что касается влияния этих корректировок на выборы в Госдуму в 2021 году, то изменения, связанные с их проведением, начнутся еще до изменения Конституции. Почему я так считаю? Если в исполнительной власти такие перемены начнутся, они должны начаться и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Относительно выборов в Госдуму не считаю, что нам, как оппозиционной партии, они как-то затруднят избрание. Чем нам станет хуже? Мы работали в совершенно разных режимах и условиях. В любом режиме будем работать. Я не вижу каких-то опасений.

По поводу будущего руководителя кабмина Михаила Мишустина я бы отметил две характеристики. Человек пришел из очень важной госструктуры (Федеральная налоговая служба). Он владеет всей очень потаенной информацией. Это ему будет чрезвычайно полезно, поскольку наводить порядок необходимо в отношениях с бизнесом и, в первую очередь, с госкорпорациями. Здесь опять же оправданно руководитель налоговой службы предложен на пост главы правительства. Если говорить о личностных характеристиках, то, во-первых, он занимается хоккеем. Это говорит, что (по классификации академика Павлова) у человека сильная нервная система. Он относится к экстравертам. Для председателя правительства эти личностные характеристики отнюдь не второстепенные. Эти показатели отлично вписываются в концепцию изменений.

«Видимо, власть просто уже дальше не может делать вид, что ничего не происходит»

Евгений Лебедев, депутат горсовета Новосибирска (ЛДПР)

— К предлагаемым конституционным изменениям отношусь положительно. Считаю, что они назрели давно. Роль Госдумы пора усиливать, расширять ее полномочия.

Давно назрели изменения и в социальной сфере в части поддержки семей, учителей, детей до 7 лет, с чего начал президент. Это позитивные вещи, которые нельзя не приветствовать. Печально, что они не были раньше реализованы. Видимо, социальная напряженность в обществе достигла таких пределов, что власть просто уже дальше не может делать вид, что ничего не происходит.

Также положительно расцениваю нюансы, связанные с видом на жительство, с гражданством других стран у депутатов, министров. Если ты пришел на государственную службу, будь гражданином своей страны без отступных возможностей, позволяющих прятаться с наворованным.

Важно, когда будут приняты эти изменения — до выборов 13 сентября или после. Наш лидер партии предположил, что это будет сделано в единый день голосования. Я прогнозов делать не буду. Главное, чтобы это было реализовано. Возможно, тогда позитивные изменения будут и дальше просачиваться в нашу жизнь.

Отставка правительства, понятно, готовилась заранее. Такие вещи за 2 часа не делаются. Наверное, это часть плана, который сейчас будет реализовываться. Надеюсь, что органы власти в рамках своих полномочий проведут необходимые подготовительные работы, в том числе на законодательном уровне, и возьмут за основу это обращение президента страны.

Что касается потенциального премьера, то к его кандидатуре отношусь очень положительно, поскольку отслеживал его работу на посту руководителя ФНС. Налогооблагаемая база — это существенная составляющая часть федерального бюджета. Задача ФНС — обеспечить максимальную собираемость на всей территории РФ. Надо признаться, что наша налоговая система — одна из самых развитых в масштабах мировой экономики. На федеральном уровне не могли этого не заметить. ВВП увеличивается на несколько процентов, а собираемость налогов вырастает до 40% за год по сравнению с предыдущими периодами. Это позитивные тенденции в наполнении бюджета, это дополнительные средства на реализацию нацпроектов и федеральных программ. Ну и председатель правительства, который сам создавал эту систему, на посту премьера сможет реализовать более широко свои полномочия, зная картину изнутри.

«По сути речь идет о национализации государственной власти»

Анатолий Кубанов, руководитель реготделения партии «Справедливая Россия»: — Послание президента носило эпохальный характер. Мы видим, что Владимир Владимирович утвердился в очередной раз в роли национального лидера. Президент радикально определился с новой политической системой. По сути речь идет о национализации государственной власти. С 90-х годов значимая часть правящей финансово-экономической верхушки была связана жестко и неразделимо с западными центрами. То, что президент предложил конституционно закрепить, что весь управленческий корпус не имеет права на двойное гражданство — ключевой момент. Также в связке с этим конституционным изменением идет предложение о приоритете национального законодательства над любыми международными конвенциями, договоренностями. То есть это весьма определенный курс, который президент нашей страны взял на усиление суверенитета. Это радует всех честных людей. Последовавшая отставка правительства логически вытекала из духа Послания. В прошлом своем составе, конечно, правительство РФ не отвечало высокому уровню новых требований. Двусмысленность, которая царила долгое время в высшем эшелоне нашей власти, теперь ликвидирована. На референдуме, думаю, подавляющее большинство подтвердит курс, объявленный президентом. Кроме того, президент, в первую очередь, проводит линию на защиту наиболее обездоленных слоев населения. Блок его выступления, посвященный демографическим проблемам и тем колоссальным федеральным средствам, которые будут направлены в регионы на поддержание малоимущих, многодетных семей, ставит новые задачи перед региональными властями. И вне зависимости, какой ты субъект РФ, в том числе наша родная Новосибирская область, руководство регионов будет вынуждено работать в мобилизационной вариации, чтобы эти деньги оперативно поступили нуждающимся.

Я очень положительно оцениваю идеалы, которые провозгласил Владимир Путин. В нашей системе долго существовали две партии — те, кто готов жить и работать в России, и те, кто связал свою жизнь с Брюсселем или Лондоном и работает у нас вахтовым методом. Произошел четкий и ясный водораздел. Отсекли нездоровую часть политических элит от национально ориентированной части. Вне всякого сомнения, кандидатура нового премьера отвечает требованиям, озвученным президентом. Думаю, остальные министры будут подбираться, исходя из логики национальной ориентированности.

«Те механизмы, которые предлагаются президентом, позволят начать отстройку и реформирование политической системы»

Александр Лубенец, финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области:

— Я считаю, что изменения, предложенные президентом РФ, очень позитивны. У нас в стране уже сформировались некие застойные явления, в том числе в системе госуправления, поэтому ее корректировка назрела и перезрела. Вертикализация власти доведена до абсурда. Финансово-бюджетная система деформирована, муниципальный уровень практически лишен финансовых ресурсов, налоги концентрируются в Москве, а территории их потом выпрашивают, у муниципалитетов постоянно растет ответственность, но урезаются ресурсы для ее обеспечения. Те же губернаторы, принимая свои решения, зачастую ориентируются не на жителей регионов, которые их избирают, а на Москву — проводя значительную часть своего времени в лоббистких походах по кабинетам столицы. Механизмы, которые предлагаются президентом, позволят начать отстройку и реформирование политической системы. Понятно, что это будет медленный процесс, но и революционные вещи нам сейчас не нужны. Мы через это уже проходили.

Лично меня очень порадовали предложения по двойному гражданству. Эта ситуация уже давно не лезет ни в какие ворота. Иностранная и наша пресса забиты примерами о крупных правительственных чиновниках и руководителях госкорпораций, которые имеют шикарную недвижимость и виды на жительство за рубежом. Многие госслужащие перевозят свои семьи за границу, а сами летают в Москву на работу. При таком раскладе сложно ожидать от чиновников ответственной службы российскому государству. Двойное гражданство чиновников больше похоже на подготовку страны к внешнему управлению, влиянию, быстрой эвакуации при необходимости. Такие факты в век информационных технологий очень легко становятся известны общественности и вызывают возмущение граждан.

Предложения по усилению роли парламента, в том числе в формировании правительства — правильны. Понятно, что тут, скорее всего, следует ожидать предвыборных манипуляций, но систему все равно нужно перестраивать и далее совершенствовать без лишней суеты. А депутаты, в свою очередь, будут нести ответственность за назначенного ими министра и его деятельность. В такой ситуации, конечно, важную роль будет играть интерес общества к политике. Сейчас большая часть населения устраняется от участия в политической жизни, считая, что «за них все решают». Это точку зрения нужно менять.

Я не считаю, что отмена приоритета международного права — это катастрофа. Безусловно, мы должны с уважением относится к законодательству, по которому работают страны мира, но практика показывает, что такие пункты навязываются иностранными «экспертами» и фактически являются инструментом давления на страну со стороны международного сообщества. Это было четко видно в 90-е годы в нашей стране, а сейчас то же самое происходит в Украине.

Что касается кандидатуры на пост премьера правительства… В ФНС России под руководством Михаила Мишустина за последнее время проделана гигантская работа по цифровизации. Они грамотно выстроили все процессы, без шума и гама начали создавать систему — начиная от кабинета налогоплательщика, и до мощнейших дата-центров. Сейчас, по признанию мировых экспертов, наша налоговая система, с точки зрения технологических платформ, считается одной из самых эффективных. На мой взгляд, Мишустин — руководитель, который делом доказал умение справляться с порученными задачами. Человек с позицией, он может противостоять сложившейся ситуации, то есть внутри системы сможет бороться с системой, нуждающейся в серьезном реформировании. Ему понятны существующие диспропорции, он знает денежные потоки, продвинут в плане использования новых технологий. Располагая в новом статусе широкими возможностями законодательных инициатив, он вполне может существенно продвинуть, выступить локомотивом реформирования на базе современных подходов регуляторной, нормативной, законодательной базы, способной дать импульс в развитии страны. Пора уже запустить решительней давно обещанную гильотину и разгрести завалы всех видов нормотворчества, мешающих движению вперед. Вопрос в другом. Надолго ли он придет? С одной стороны, в истории нашей страны уже были примеры, когда грамотный премьер — Евгений Примаков — за год кардинально изменил ситуацию обвала в экономике. С другой стороны, уже понятно, что корректировки в Конституцию РФ будут приняты до сентября 2021 года, и выборы в Госдуму РФ пройдут по новым правилам. Партии будут решать, кого назначать премьером, министром, то есть у новой команды срок работы — до сентября 2021 года. Но у Мишустина есть шанс за это время показать себя в деле, заработать очки, получить помощь партии или партий и, соответственно, право формировать кабинет министров для реализации своих программ.

Не исключаю, что все озвученные 15 января изменения — один из этапов операции «Преемник». Понятно, что президент готовит себе смену — ему хочется оставить «хозяйство» и все его механизмы хорошо работающими. Кстати, о приоритетах, озвученных в послании. Изменения в системе социальной защиты населения назрели, накоплено колоссальное количество денег, в том числе благодаря деятельности ФНС, и сейчас этими ресурсами нужно грамотно распорядиться, чтобы накопительство перешло в инвестиционную фазу. Надеюсь, что Михаил Мишустин сможет эту задачу выполнить.

В целом, все озвученные изменения интересны, но укладываются в ожидания населения. Думаю, что это поднимет рейтинг президента, так как они отвечают на запросы общества. Впечатляют меры поддержки материнства, весьма правильные действия по дальнейшему расширению использования мер льготирования ипотечных программ в социальной политике государства. Медицина и образование, уровень доходов — похоже, пришла пора и есть возможности от разговоров решительно переходить к формированию качественного человеческого капитала.

Предстоящее обсуждение поправок в Конституцию РФ должно стать серьезной проверкой гражданского общества на зрелость. Его надо организовать с максимальным охватом населения, всех социальных и профессиональных групп. Всем участника этого процесса надо отмобилизоваться, проанализировать существующие проблемы, обобщить и выработать предложения, способные обеспечить гарантии изменения нашей жизнь в лучшую сторону.

«Стране нужно только радоваться, что происходят такие изменения»

Владимир Леонтьев, политолог:

— Во-первых, Владимир Путин вышел с Посланием раньше обычного времени, и смена правительства заранее была обговорена, потому что было много материалов и предложений по этой смене. Поэтому особенного ничего не произошло. Я бы не сказал, что это плановые перемены, но какого-то переполоха не вижу. Президент давал правильные посылы, хотя некоторые пытались зубоскалить на этот счет. Если посмотреть на кандидатуру Михаила Мишустина, предложенную президентом, то увидите достаточно уверенный и сильный взгляд. Если этот человек возьмется за работу в кабмине, думаю, у него больше шансов вывести нашу экономику из кризиса.

Если говорить о конституционных изменениях, то стоит процитировать президента: «Прошло определенное время, а у нас некоторые формы не изменились». Это касается защиты судей, изменения срока выборов в Госдуму. Но изменяется общество, и должны быть взвешенные решения. В целом, я внимательно посмотрел критические и положительные отзывы и считаю, что стране нужно только радоваться, что происходят такие изменения. Необходимо выводить экономику из кризиса, а не злопыхательствовать: сколько мы просили, только сейчас что-то изменилось.

Нужны изменения и по Конституции. Ее надо совершенствовать, а не превращать в фундаментальную догму. Но, понимаете, Конституция подразумевает глобальные изменения. Все равно будут различные подзаконные акты. К примеру, возьмем деторождаемость. Да, она упала. Можно критически относиться к маткапиталу, поскольку только 450 тысяч рублей эту проблему не решат. Надо включать и вопрос оседлости, и прочее, а то у нас люди из регионов стремятся в Москву. Здесь нужны большие изменения, а не просто «давайте по деньгам прикинем». Там есть, конечно, что покритиковать. Но все же тенденцию, что надо что-то изменять в обществе, что-то улучшать, я оцениваю положительно. Причин для какой-то паники не вижу. То же самое и с правительством. Идет замена на наиболее сильных людей. Время этого требует. Тем более что эти корректировки будем обсуждать общенародно. У нас в стране уже есть опыт принятия Конституции. Нужно больше уверенности в этом плане.

«Хочется верить, что и выборы станут более конкурентными»

Игорь Украинцев, руководитель фонда «Сибирская политика» — Думаю, эти конституционные изменения очень сильно повлияют и на региональную политику, и на выборы в Госдуму в 2021 году. Я и как гражданин, и как политолог одобряю эти изменения. Наделение дополнительными полномочиями обеих палат парламента — это, конечно, очень важный момент. У нас, на мой взгляд, и Государственная дума, и Совет Федерации последние годы были очень декоративными органами. Надеюсь, что мы теперь получим серьезный дискуссионный орган. Хочется верить, что и выборы станут более конкурентными. В конкурентной среде появляются более компетентные и успешные люди, которые и побеждают в этой борьбе. Изменения уже начали влиять и на выборную кампанию 2020 года. Сам факт изменений уже оказывает влияние и на расстановку политических сил в регионе, и на перспективы обновления здесь, в Новосибирске, потому как обновлений на одном только федеральном уровне будет мало. Есть о чем переживать многим действующим политикам, депутатам, управленцам, которые сейчас относятся к старым командам и ничего нового не привносят. Потому еще более интересно будет наблюдать за предстоящей избирательной кампанией, а кому-то в ней и участвовать. Также бросилось в глаза, что послание было самым, наверное, социальным. На 98% президент говорил о внутренней политике, о нынешних проблемах в стране и о способах их решения. Это проблемы демографии, образования, здравоохранения и так далее. Внешней политике было уделено мало времени. Она затронута, скорее, ритуально. Послание было ярким и в плане эмоций. Хочется думать, что реализация озвученных постулатов, не будет откладываться в долгий ящик. Уход правительства в отставку после послания говорит о том, что перечисленные задачи будут реализовывать другие, более компетентные люди. Думаю, решение об отставке правительства у президента какое-то время созревало. Это не импровизация вчерашнего дня, а подготовленная история. Президент после выборов в 2018 году дал шанс правительству обновиться. Но полтора года показали, что происходящие там декоративные изменения не дали того эффекта, которого ожидали и президент, и, в первую очередь, народ РФ. Они, скорее, даже были негативными. Опять же, вспомним, к примеру, пенсионную реформу и другие резонансные вещи. Поэтому здесь президенту уже пришлось рубить с плеча. Очень порадовало назначение Мишустина. Я его все-таки воспринимаю как человека вне, так скажем, правительственного кружка. Налоговая служба была отдельным и эффективным подразделением. Впервые за долгое время премьером становится человек не из классической «команды Путина». Мишустин создал себя как управленец, двигаясь параллельно «питерским». Второй фактор — профессионализм. Это тоже событие — премьером становится эффективный управленец не из ближнего круга президента. Вообще, на этой кандидатуре сошелся целый ряд факторов. Бросилось в глаза отсутствие упоминаний «Единой России», партии власти. Наверное, появилось понимание, что политическая конфигурация, которая сейчас сложилась, не совсем эффективна. Думаю, и в партийных раскладах тоже будут изменения.

«Президент хочет пойти по казахстанскому варианту»

Сергей Дьячков, управляющий партнер DSO Consulting:

— Конституцию, наверное, можно менять, но в данной ситуации у меня складывается впечатление, что президент Путин хочет сделать это быстро и при этом пойти по казахстанскому варианту: стать нашим российским елбасы (В переводе с казахского языка «Лидер нации». Этот статус присвоен экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в марте 2019 года. — Ред.). Понятно, что он не хочет уходить с занимаемой должности, и понятно, что это все не очень хорошо для России. Предложение закрепить в Конституции статус и роль Госсовета также вписывается в «казахский» сценарий, чтобы в случае ухода с поста президента у Путина была возможность влиять на решения главы государства, Совета Федерации, Госдумы. Но то, что сработало в Казахстане, может не пойти в России. В любом случае, это не курс на демократизацию, чтобы там ни говорили придворные аналитики.

На мой взгляд, совершенно неправильно убирать из Конституции статью об ограничении приоритета международного права. Россия должна жить в общем мировом поле, соблюдать единую правовую культуру. Предложенные корректировки говорят о том, что россиян отсекают от возможности искать правду в международных организациях: мол, разберемся внутри страны. Это курс на автократию, что само по себе неправильно в современных условиях развития мирового сообщества.

В целом, конечно же, многое зависит от того, как за эти изменения в Конституцию проголосуют люди. Если большинство согласится, значит мы будем жить в таком мире. На мой взгляд, для этого нужно проводить референдум, но центральная власть очень боится это делать. Доходы населения падают 5 лет подряд, и непонятно, как на фоне этого будут голосовать люди. Обратите внимание: Россия вступает в эпоху глобальных перемен за 4 года до окончания президентского срока. Это говорит о том, что власть видит изменения, которые происходят в обществе, и боится их.

Что касается обсуждаемой кандидатуры премьера, то он, возможно, вменяемый. Но это человек, который работал начальником налоговой службы, то есть тот, под чьим руководством за последние годы придумано много новых налогов, что привело к увеличению налоговой нагрузки как на граждан, так и на бизнес. Способен ли он с такой же «эффективностью» работать на развитие экономики? И второй вопрос: а надолго ли он? В той системе, что строит Путин, где всем руководит его окружение, премьер является довольно сомнительной фигурой. Да, формальная причина увольнения Дмитрия Медведева — это то, что он завалил программы 2019 года. Но Мишустин-то справится с их реализацией? Сможет ли человек, выращенный системой, заточенной под другие цели, пойти против нее и работать на рост экономики?

В РФ стартовал процесс транзита власти

Денис Борисов, заведующий кафедры мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ:

— Очередное послание президента РФ Федеральному собранию не стало «проходным» событием для жизни страны. Владимир Путин анонсировал внушительный список изменений в социально-экономической, общественной и политической сферах жизни государства. Закономерно, что наибольший общественный резонанс вызвали инициативы по внесению изменений в основной закон страны. Подобные решительные шаги по изменению Конституции можно расценивать как ответ власти на запрос перемен со стороны российского общества (напомню, что 2019 год стал самым протестным в РФ за последние 10 лет).

Главной предполагаемой новацией в Конституции станет новый порядок формирования правительства РФ, где ответственность за назначение премьера и министров перейдет от президента к парламенту. Другими словами, корректируется баланс сил между исполнительной и законодательной ветвями власти в пользу последней: ответственность за успехи и провалы в экономической и социальной политике переносится на плечи депутатов Государственной думы, которых мы выберем в 2021 году.

В целом, можно говорить, что 15 января 2020 года в РФ стартовал процесс транзита власти. «Суперпрезидентская модель» управления, где президент выступал в качестве крайнего арбитра между конкурирующими группировками, заменяется на «парламентскую модель», которая — в теории — должна вывести борьбу за власть в России из «сауны» (тени) и сделать ее более публичной в формате избирательной конкуренции между политическими партиями. Формирующаяся политическая модель дает второе дыхание для парламентариев, в новых условиях борьба за министерские портфели теперь будет начинаться с избирательных округов, а значит, финансово-промышленные группировки (которых в народе окрестили «финансистами», «силовиками», «промышленниками») не смогут не окунуться в грядущие избирательные и электоральные баталии, если хотят сохранить рычаги влияния на большую политику.

Касательно кадровых решений в период до парламентских выборов 2021 года: скорее всего, они будут носить временно-переходный характер, поэтому нет смысла строить какие-то прогнозы. Запасаемся попкорном и ждем «бычий» 2021 год.

Альфа-Банк: Мы пересматриваем прогноз экономического роста на 2020 год с 1,4% г/г до 1,8% г/г

Наталия Орлова, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка:

— Вчера, спустя всего несколько часов после выступления Владимира Путина, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. На данный момент известно только, что Дмитрий Медведев займет специально созданный для него пост заместителя главы Совета безопасности. Рубль минимально отреагировал на новость: основной вопрос заключается в том, кто будет назначен новым премьером. Хотя краткосрочно назначение может вызвать некоторую волатильность на рынке, мы не считаем, что это меняет макрокартину российской экономики, основные стержни которой были сегодня анонсированы президентом во время его выступления.

Президент Путин призвал сосредоточиться на поддержке молодого поколения… Экономическая часть сегодняшнего послания Владимира Путина была ориентирована на оказание поддержки молодому поколению и повышение уровня рождаемости (сейчас этот показатель составляет 1,5 на одну женщину). Учитывая, что 70-80% россиян живут за чертой бедности — это семьи с детьми, президент объявил (1) об увеличении денежных выплат на одного ребенка до 3 лет (2), о предоставлении выплат на детей от 3 до 7 лет и (3) о продлении и индексации программы материнского капитала до 2026 года. Последнее предложение обеспечивает семьям, имеющим детей, финансовую помощь на покупку недвижимости — теперь эта программа поможет семьям с тремя детьми получить от государства до 1 млн рублей ($16 000). Программа материнского капитала была запущена в 2007 году, когда средний коэффициент рождаемости составлял 1,4; сейчас президент планирует повысить его до 1,7 на одну женщину к 2024 году, что выглядит достижимым.

…установил четкие ориентиры по росту… Второй важный момент сегодняшнего выступления президента посвящен краткосрочным экономическим ориентирам. Владимир Путин указал на то, что рост российского ВВП в 2021 году должен превзойти мировой темп роста (сейчас прогноз Всемирного банка этого показателя составляет 2,6%). Инвестиционный рост должен превысить 5% г/г, а доля инвестиций к ВВП — увеличиться до 25% к 2024 году. При ожидаемом росте ВВП на 1,3% по итогам 2019-го эти ориентиры представляются весьма амбициозными и свидетельствуют об усилении давления на экономический блок правительства.

…и предложил внести изменения в Конституцию: третий важный момент в выступлении президента связан с предложением внести ряд изменений в Конституцию. Главным образом речь идет о расширении полномочий парламента — президент предложил предоставить право Госдуме утверждать не только кандидатуру премьер-министра, но и федеральных министров. Предполагается также, что кандидат на пост президента РФ должен быть резидентом России на протяжении не менее 25 лет. Эти поправки, видимо, предлагается вынести на референдум.

Минфин оценивает бюджетные стимулы на уровне 400-450 млрд рублей. Первоначальные ожидания в отношении размера пакета социальных мер составляли примерно 1 трлн рублей и, как ожидалось, должны были быть реализованы через освобождение от уплаты НДФЛ малоимущих категорий населения. Объявленный размер поддержки оказался ниже и составит примерно 0,3% ВВП в 2020 году, но мы считаем, что структурно объявленный пакет социальных мер выглядит лучше. Он, во-первых, ориентирован на молодые семьи и, во-вторых, не рассчитан на потребление, скорее, направлен на ипотечный рынок и, следовательно, на поддержку строительства. В итоге мы пересматриваем прогноз экономического роста на 2020 год с 1,4% г/г до 1,8% г/г.

Мы считаем, что два ключевых вывода из послания президента — это улучшение перспектив роста на 2021 год. Накануне сегодняшнего выступления президента мы ожидали, что политическая элита в России вполне удовлетворена улучшением перспектив роста на 2020 год в связи с ослаблением геополитической напряженности, однако сейчас складывается впечатление, что Владимир Путин намерен настаивать на необходимости реализовывать дополнительные меры. Поскольку ЦБ провел цикл быстрого понижения ставки в 2019 году, и процентные ставки уже сейчас благоприятны для роста, ускорение роста должно быть обеспечено усилиями других ведомств. В сочетании с конкретными целями, объявленными на 2021 год, это предусматривает повышение шансов для бюджетных стимулов не только на текущий, но и на будущий год, что улучшает наш прогноз роста на 2021-й.

…и повышение вероятности передачи власти в 2024 году. Второй момент связан с тем, что предложенные конституциональные изменения указывают на возможность смены власти. Конечно же, это не является гарантией того, что смена власти обязательно произойдет, однако поправки к Конституции через референдум указывают — этот сценарий исключать не стоит. Для российского рынка, который отвык включать в свои котировки премию за политический риск, такое решение является некоторым вызовом, но это вовсе не означает ухудшения перспектив динамики рынка.