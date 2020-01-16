Новосибирский Росреестр осуществляет более 2,5 тысячи регистраций в день

Управлением Росреестра по Новосибирской области по итогам работы за декабрь 2019 года совершено более 56,7 тысячи регистрационных действий с объектами недвижимости, это на 10% больше по сравнению с количеством регистрационных действий, совершенных за декабрь 2018 года – 51,7 тысячи, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в декабре 2017 года Управлением было совершено 51,3 тысячи регдействий, это также на 10% меньше, чем в прошедшем декабре.

По сравнению с показателями ноября 2019 года (45,6 тысячи регдействий) количество регдействий в декабре выросло на 24% и было самым большим в течение 2019 года.

В декабре общее количество зарегистрированных прав, ограничений прав физических лиц составило 44 тысячи.

17534 права зарегистрировано в декабре на жилые помещения, на 500 больше, чем в декабре 2018 года.

Ежедневно управлением в декабре осуществлялось более 2,5 тысяч регистрационных действий в отношении жилых и нежилых помещений, земельных участков, садовых домиков, гаражей и иного недвижимого имущества.

Фото: mfc-nso.ru