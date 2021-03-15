Начинают просыпаться клещи

Первое обращение с укусом клеща зарегистрировано в Новосибирской области 11 марта, что на несколько недель раньше начала эпидемического сезона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Обращаясь к главам муниципалитетов, напомню, что в прошлом году на фоне нашей борьбы с пандемией коронавируса мы достаточно поздно отреагировали на начало опасного клещевого сезона. В апреле уже установилась тёплая погода, и обработку территорий пришлось нагонять. В этом году такого допустить нельзя. Прошу заранее подготовиться не только к обработке территорий парков, городских лесов, кладбищ и мест отдыха, но и к другим необходимым мерам защиты. Также прошу учесть, что многие религиозные мероприятия у нас проходят в апреле-мае, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, укушенный 11 марта клещом новосибирец получил укус не на территории нашего региона, а на территории Республики Алтай. В 2020 году в Новосибирской области было зарегистрировано 98 случаев заболевания клещевым энцефалитом – это на 30% ниже уровня 2019 года и среднемноголетнего уровня.