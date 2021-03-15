Скончался бывший зампрокурора Новосибирской области Владислав Мандрыко

13 марта 2021 года на 58-м году жизни скончался бывший заместитель прокурора Новосибирской области старший советник юстиции Владислав Мандрыко, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Причина смерти не называется.

Владислав Мандрыко родился 06 февраля 1964 года в г. Новосибирске. В 1987 году окончил Алтайский государственный университет по специальности правоведение. После окончания института Владислав Иванович поступил на службу в органы прокуратуры, где проработал более 30 лет. С 1987 года по 1990 год служил следователем в прокуратуре Ключевского района Алтайского края. С 1990 года работал в прокуратуре Новосибирской области в должностях помощника, старшего помощника, заместителя прокурора и прокурора Кировского района, прокурора Дзержинского района, прокурора города Новосибирска, заместителя прокурора Новосибирской области. С декабря 2015 года по июль 2019 года Владислав Мандрыко занимал должность заместителя прокурора Новосибирской области.