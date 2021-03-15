Минтруд предлагает проанализировать выплаты на детей подозрительно бедным

Минтруд после множества обращений регионов и НКО предлагает ограничить во всей РФ получение выплат семьям с формально низкими доходами и существенным по российским меркам семейным имуществом, сообщает «Коммерсант».

Одновременно размер «детских» выплат с 1 апреля на ребенка увеличится до 75–100% прожиточного минимума, если базовый размер выплаты все же не позволяет семье выйти за черту бедности.

10 марта опубликован указ президента Владимира Путина, корректирующий на 2021 год схему работы крупнейшей программы борьбы с бедностью в РФ — ежемесячных выплат нуждающимся в соцподдержке семьям с детьми от трех до семи лет. Напомним, выплаты, в среднем составляющие сейчас 5,5 тыс. руб. и выплачивающиеся на 4,7 млн детей в России, установлены указом от 20 марта 2020 года, производились с 1 июня 2020 года и составляли 0,5 регионального прожиточного минимума на одного ребенка, всего по этой программе выплачено 247,6 млрд руб.

Условием вхождения в программу были формальные («белые») доходы на семью ниже установленных в регионе критериев бедности, что делало частью адресатов программы семьи с неформальными доходами, по крайней мере не подтвержденными ФНС. В 2020 году лишь пять регионов РФ воспользовались правом ограничивать выплаты имущественной обеспеченностью семьи. Несмотря на это, Минтруд сталкивался с большим числом и региональных обращений, и вопросов НКО, критикующих низкую адресность выплат этих пособий и постоянно реализующуюся возможность получения пособий по бедности людьми с серыми явно высокими доходами — это вызывает недоверие ко всей госполитике борьбы с бедностью.

Во многом поэтому на 2021 год (выплаты по этому году начинаются с 1 апреля, рассчитываясь с 1 января) Минтруд предлагает нестандартную для соцполитики в России меру — впервые на федеральном уровне наличие существенного имущества у семьи с формально низкими доходами будет препятствовать получению «детских» денег.

Бедной в этом смысле не может считаться семья, у которой одновременно есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. Но при этом бедная семья может иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок 0,25 га, гараж, новый легковой автомобиль, мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тыс. руб. Иными словами, выплата, ориентированная на борьбу с бедностью, не будет предоставляться семьям, заведомо имеющим высокий уровень потребления: например, семьи с новыми джипами или тремя машинами ее не получат. Второе новшество — «правило нулевого дохода»: правительство планирует ограничить выплаты семьям, у которых нет никаких легальных доходов — зарплат, предпринимательских доходов, выплат по договорам, гонораров, пенсий, стипендий.

Минтруд настаивает на том, что за соцпособием не может обращаться семья, в которой люди принципиально не работают, по крайней мере, не показывая ни копейки «белых» доходов. Федеральные власти признают за ними такое право, но обеспечивать их соцподдержкой не видят возможности. При этом объективные причины не работать и обращаться за пособием государство признает — это, например, долгосрочное лечение, уход за детьми в многодетной семье или в семье с одним родителем, уход за ребенком возрастом до трех лет, отбытие наказания, безработица (но при регистрации в органах занятости), военная служба.

Точных цифр среди получающих пособие, но не проходящих в указанные очень широкие рамки, Минтруд не раскрывает, но определил возможность переподачи и доработки заявлений на выплаты.

Сокращение числа получателей «детских» позволит впервые подойти к идее полного «покрытия недостающих доходов» в беднейших семьях.

В новой схеме в случае, если при выплате базового размера пособия, 50% от минимума на ребенка, доходы семьи все равно не соответствуют критерию бедности, выплаты составят 75% минимума, если недостаточно и этого — 100% детского минимума. Кроме того, в составе семей с 1 апреля можно учитывать студентов в возрасте до 23 лет, обучающихся очно, детей под опекой, а компенсационные выплаты гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства, в расчет «базы» доходов при оценке нуждаемости не включаются.