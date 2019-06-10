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Начинаются испытания теплосетей по зоне ТЭЦ-5 в Новосибирске

  • 10/06/2019, 16:38
С 10 июня Сибирская генерирующая компания (СГК) приступила к самому крупному этапу испытаний трубопроводов на плотность и прочность в Новосибирске по зоне ТЭЦ-5.

Под испытания с 10 июня по 19 июня 2019 г. в зоне ТЭЦ-5 попадают теплосети, расположенные в Октябрьском, Дзержинском, Первомайском районах и в Центральном округе – более чем 100 городских улиц. Горячую воду отключат у 3265 потребителей.

Основная цель гидравлических испытаний – выявить дефекты городских трубопроводов и предотвратить повреждения, которые могут возникнуть в период отопительного сезона.

Испытания будут проводиться в круглосуточном режиме. Подключать горячую воду по отдельным улицам и кварталам энергетики начнут по мере устранения повреждений теплосетей.

— Особое внимание следует уделить беседам с детьми. Сейчас пора летних каникул и нужно предупредить детей об опасности нахождения рядом с ремонтными участками, возле открытых люков, местах провалов грунта или асфальта, — подчеркнул заместитель главного инженера по режимам НТСК Роман Корниенко.

При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, не получившим предупреждения о проведении испытаний тепловых сетей, необходимо до их начала обратиться в свой сетевой район Новосибирской теплосетевой компании СГК для получения инструктажа о правилах проведения испытаний.

Испытания по зоне ТЭЦ-5 будет проходить с 10 июня по 19 июня на улицах:

В Дзержинском районе: Айвазовского, Б.Богаткова, Бродского, Васнецова, Волжская, Волочаевская, Гоголя, Гусинобродское шоссе, проспект Дзержинского, Доватора, Есенина, Лежена, Коминтерна, Кошурникова, Куприна, Левитана, Национальная, Ползунова, Селезнева, Толбухина, Трикотажная, Республиканская.

В Железнодорожном районе: 1905 года, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Советская, Челюскинцев, Д. Шамшурина, Вокзальная магистраль;

В Заельцовском районе: Линейная, от ул. Нарымская-Плановая в сторону р. Обь, Тимирязева, Холодильная, Сухарная, С. Молодежи

В Октябрьском районе: Автогенная, Б. Богаткова, Белинского, Воинская, Грибоедова, Долидовича, Дунайская, Карла Либкнехта, Кирова, Коммунстроевская, Кошурникова, Крамского, Ленинградская, Лескова, Лобова, Московская, Нижегородская, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Пролетарская, Толстого, Тургенева, Чехова, Шевченко, Восточный жилмассив, Ключ-Камышенское плато, Вилюйская и Выборная;

В Центральном районе: Военная, Гоголя, Демьяна Бедного, Депутатская, Державина, Достоевского, Ермака, Ипподромская, Каменская, Крылова, Чаплыгина, Романова, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, Партизанская, Писарева, Семьи Шамшиных, Селезнева, Советская, Фрунзе;

В Первомайском районе: Баумана, Героев Революции, Красный факел, Марии Ульяновой, Марата, Первомайская, Заречная, Пожарского, Тельмана, Физкультурная, Чапаева, Эйхе.

Кроме того, по зоне ТЭЦ-3 продолжаются испытания теплосетей в Кировском и Ленинском районах города. Завершить их запланировано 13 июня.

Испытания тепловых проводятся повышенным давлением. Температура воды в трубах в период мероприятий безопасна для человека, поскольку не превышает +40 °С. Тем не менее горожанам нужно соблюдать меры предосторожности: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды, не забираться в тепловые камеры.

При обнаружении повреждений, выхода воды на поверхность, открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону: (383) 289-01-47.

Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей.  Это важнейшее условие их подготовки к следующему отопительному сезону.

Актуальная информация размещается в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/sibgenco и на портале СГК Онлайн http://sibgenco.online.

Фото: пресс-служба компании

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