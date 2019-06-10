В АО «РЭС» отмечен рост сообщений о хищениях электроэнергии

Всё больше нарушений и фактов незаконного потребления электроэнергии фиксируются специалистами АО «РЭС» именно при помощи информации, поступающей от неравнодушных граждан по различным каналам коммуникации (телефон, мессенджеры, форма обратной связи на сайте).

Всего за 5 месяцев 2019 года посредством различных сервисов в АО «РЭС» поступило 56 сообщений о возможном хищении электроэнергии, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же за время работы сервисов обратной связи зафиксировано 267 обращений, и с каждым годом их число растет.

По каждому сообщению проводится тщательная проверка, на место выезжают специалисты сетевой организации, оснащенные современными инструментами и приборами, предназначенными для обнаружения незаконного потребления электроэнергии, а также средствами фото-видеофиксации. В настоящее время по результатам проверок составлено 5 актов о бездоговорном потреблении.

Помощь сознательных граждан, их неравнодушие к фактам хищения электроэнергии позволяет не только избежать ущерба от действий нарушителей, но и позволяет обеспечивать должный уровень качества передаваемой электрической энергии, надежность электроснабжения и безопасность остальных потребителей.

Ведь добросовестные потребители зачастую ощущают на себе все последствия «предприимчивости» соседей, которые, потребляя электроэнергию незаконно, перегружают сеть, а это – скачки напряжения, меркнущие лампы в домах и испорченная бытовая техника.

Чтобы обезопасить себя от возможного ущерба, существует несколько простых способов выявления энерговоровства.

Если вы живете в многоквартирном доме, обратите внимание на свой счетчик после полного выключения электроприборов из розеток и света в каждой комнате. Если он продолжает «мотать», то, вполне вероятно, что через ваш прибор учета осуществляется потребление электроэнергии другими людьми, а платите за него вы! Обратите внимание и на прибор учета соседей – на целостность пломб, наличие лишних проводов, подключенных в обход счетчика, или посторонних предметов (магнитов) на нем. Если есть подозрительные подключения, передайте информацию для проверки в свою УК, ТСЖ или АО «Новосибирсконергосбыт».

В индивидуальных жилых домах самый легко определяемый способ хищения – наброс на провода воздушной линии электропередач. Также довольно часто встречаются различные варианты монтажа скрытой проводки или скруток в обход приборов учета. А ведь эти способы представляют наибольшую опасность, т.к. очень высока вероятность возникновения пожара, который может стать общей бедой для целой улицы в частном секторе.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

позвоните по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

заполните форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp или Viber.

Фото предоставлено пресс-службой компании