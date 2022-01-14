Торги по выбору подрядчика для долгостроя в ЖК «Закаменский» не состоялись

Подведены итоги торгов на выполнение строительно-монтажных работ на ЖСК «Закаменский-12». Организатором торгов выступил Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области. Подрядчик должен был выполнить строительно-монтажные работы на объекте незавершенного строительства в течение года со дня заключения контракта. Стоимость тендера – 438 млн руб с НДС. Победитель должен был провести внутреннюю отделку и инженерные сети, установить лифты.

Судя по тендерной документации, заявки на торги подали две компании: ООО «Строительный век» и ООО «СВС». При рассмотрении второй части заявок обе заявки были признаны не соответствующими требованиям по составу, содержанию и оформлению. В частности, у комиссии возникли вопросы к банковским гарантиям. Первый участник ее не предоставил, а второй вложил в пакет документов только первую страницу гарантии, уточняется на странице тендера.

В итоге конкурс был признан не состоявшимся.

Строительство ЖК «Закаменский» началось 2008 году. До 2013 на площадке работало ООО «Неоград-Инвест». В 2014 году руководство компании задержали по подозрению в хищении 1 млрд руб. В результате действий застройщика пострадали около 1,5 тыс. дольщиков. В доме №12 18 этажей и 350 квартир.