Надежда на федеральные транши и местные освободившиеся резервы

На заседании комитета заксобрания области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности депутаты вне повестки дня рассмотрели изменения параметров бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов. Эти изменения предстоит принять их преемникам, которые будут избраны в следующий созыв 13 сентября.

Что касается текущего года, в частности итогов первой его половины, то уже сейчас в региональном министерстве финансов только по налогу на прибыль прогнозируют неплатежи на 300 млн рублей и падение доходов в целом на 6,5% относительно аналогичного прошлогоднего периода, по «упрощенке» область недоберет 8,5 млрд рублей по полугодию.

— Сегодняшняя тенденция недобора доходов не позволяет ожидать дополнительных ресурсов, — говорит министр финансов области Виталий Голубенко. — Поэтому все бюджетные корректировки носят внутренний распределительный характер. Это достаточно болезненно задействует те направления расходов, которые мы балансировали при верстке бюджета на 2020 год. Сегодня заимствования есть, но они достаточно дешевые, с точки зрения стоимости. Для сокрытия временных кассовых разрывов мы оперируем такими инструментами, как краткосрочные казначейские бюджетные кредиты и временно свободные остатки средств на счетах бюджетных автономных учреждений.

Такой ситуации способствует ряд факторов, в том числе «традиционных», например сезонность.

— Финансовые результаты по итогам полугодия ожидаются дефицитными, — сообщает министр. — Здесь сыграло роль и то, что июнь был всегда сезонно низким по налоговой активности. Плюс в июне мы имеем платежи работникам образования по отпускам. Превышение расходов над доходами составляет 4,8 млрд рублей. В этом объеме заемный дефицит оцениваем где-то в 2,6 млрд, а 2,2 млрд — это переходящие остатки собственных средств с 2019 года.

Однако большая часть факторов вытекает из экономической ситуации в целом. Первый фактор — это торможение ключевых отраслей экономики региона. Второй — замедление темпов экономического роста в стране и в регионе, которые произошли из-за ситуации с пандемией и падением мировых цен на нефть, событий в марте.

— Здесь мы получили снижение за счет налога на прибыль и НДФЛ, — поясняет Голубенко. — Это 2,9 млрд из 8,5 млрд. По налогу на прибыль снижение по отрасли добычи полезных ископаемых и банковскому сектору. В НДФЛ снижение за счет имущественных социальных налоговых вычетов. По 5 месяцам возвратов таких вычетов было предоставлено на 4,4 млрд. В прошлом году за тот же период — 2,5 млрд.

Третий фактор, обозначенный министром, связан с пакетом мер, направленных на поддержку индивидуальных предпринимателей, задействованных в наиболее пострадавших отраслях. По информации минфина, комплекс мер повлиял на уменьшение прогнозной доходной составляющей бюджета в первом полугодии на 2,5 млрд.

— Сегодня мы эту цифру учитываем и рассматриваем ее как отсрочку с последующей рассрочкой, — говорит Голубенко. — Хотя, конечно, есть сомнения, что бизнес Новосибирской области сформировал реальную налогооблагаемую базу для того, чтобы расценивать эти доходы как доходы будущих годов.

По мнению депутата, председателя совета директоров АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрия Терешкова, в министерстве не учитывают и другие немаловажные факторы.

— Учитывается падение прибыли, но не учитываются НДФЛ и другие налоги, — считает Терешков. — Они почему-то остались на прежнем уровне, хотя понятно, что НДФЛ имеет некоторую инерцию. Основные сокращения на предприятиях, я точно знаю по общению со своими коллегами, произошли в апреле и мае. Соответственно, в апреле и мае еще платился НДФЛ. В июне, июле и так далее НДФЛ платиться не будет, и многие другие налоги — тоже. Почему бы не делать прогнозы по этим факторам бюджета, а не принимать заведомо неверный бюджет? А это совершенно неверный бюджет, он будет принят по факту. В чем секрет этого фокуса?

Как следует из ответа министра депутату, предложенный им подход может спровоцировать сокращение расходной части бюджета на 20 млрд рублей.

— Не считаю задачу балансировки по доходам емкой, — заявил Голубенко. — Если бы я решал ее по факту, я бы должен был вынести инициативу сокращения расходной части бюджета где-то на 20 млрд. Думаю, вы понимаете, что при сегодняшних фактически заключенных контрактах эта версия нереальна. Поэтому стратегия, которая выбрана, — это синхронность с федеральным бюджетом. Мы формируем свободный ресурс заемных средств, чтобы обеспечить заимствованиями ключевые расходы бюджета. Поэтому недопонимания от того, что будет снижение по налогам, нет.

Что касается корректировок бюджета на плановый период до 2022 года, то, напомним, это уже вторая их волна. Первая была связана с выполнением поручений, озвученных президентом в послании Федеральному Собранию РФ в начале года.

В отличие от первого полугодия 2020-го, в указанный период прогнозируется привлечение дополнительных средств извне. В частности, уже есть решение федерального Минфина о предоставлении регионам общей поддержки на компенсацию выпадающих доходов на сумму 100 млрд рублей, из которых на Новосибирскую область придется 1,9 млрд по критериям «отставание уровня доходов от аналогичного периода прошлого года» и «доля первоочередных и незащищенных расходов». А в середине июня на федеральном уровне было принято решение о еще одном транше.

— Осенью на сессии заксобрания корректировка будет отражена — минус собственные доходы, плюс федеральная дотация, — сообщает Виталий Голубенко. — Несмотря на то, что основной объем выпадающих доходов в масштабе консолидированного бюджета региона приходится на областной бюджет, мы сделали оценку недоборов доходов местных бюджетов.

Также Новосибирская область получила из федерального центра 3,5 млрд рублей в качестве целевой поддержки. Из них 1,7 млрд направлены на развертывание 2,2 тысячи инфекционных коек, 1,3 млрд — на стимулирующие выплаты медработникам и сотрудникам учреждений соцобслуживания, 207 млн — на реализацию проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания медицинских и социальных услуг лицам старше 65 лет, 214 млн — на господдержку малого и среднего бизнеса, 147 млн — на поддержку оказания коммунальных услуг населению по обращению с ТКО.

— Платежи населения по коммунальным услугам стали снижаться, — поясняет министр. — Правительство РФ вынуждено задействовать не только фонд национального благосостояния, но и увеличивать резервы фонда. При этом приходится затрагивать как прямые федеральные расходы, так и трансферты региональным бюджетам. Правительство региона также было вынуждено перераспределять часть ассигнований. Объем этого перераспределения был выполнен на 838 млн. Суммарно выделены около 1,2 млрд. В правительстве рассматривался вопрос о перераспределении очередного транша ассигнований.

Помимо федеральных, как поясняют в областном минфине, у региона могут высвободиться и собственные средства. В частности, анализ лимитов минстроя и минЖКХ уже позволяет высвободить 234 млн рублей. Также в правительстве в качестве одной из приоритетных бюджетных задач называют пересмотр резервных лимитов на обслуживание госдолга по дополнительным заимствованиям.

— Они могут потребоваться для обеспечения финансирования расходов на фоне содержания прогноза поступления, — поясняет министр финансов. — На 2020 год нам нужны 157 млн, на плановый период — 470 млн. Часть средств в 2020 году задействовали из областного резервного фонда.

Кроме того, по информации минфина, области вернули неосвоенные в 2019 году ресурсы на развитие информационных инфраструктур школ, переоснащение медицинских организаций и мероприятия по охране лесов.

— Сейчас ключевые траты затрагивают все меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, — комментирует итоги заседания комитета заксобрания его председатель Александр Морозов. — Более 3 млрд рублей — сумма, которая будет рассматриваться на предстоящей сессии. Здесь, с одной стороны, меры материального обеспечения, доплаты медперсоналу. Кроме того, пересмотрели ряд социальных мероприятий: достройку детских учреждений, образовательных учреждений, культуру. Все наши бюджетные значения мы будем стремиться исполнить, потому что есть внутренние и внешние резервы. Думаю, что будут и другие возможности пополнения бюджета.

По информации министерства финансов Новосибирской области, объем доходов бюджета в 2020 году составит 185,1 млрд рублей, расходов — 190,2 млрд, дефицит — 5,1 млрд.

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