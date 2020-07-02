Более 72% процентов сибиряков поддержали поправки в Конституцию

1 июля 2020 года состоялось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. По предварительным данным, в целом по округу более 58% граждан, имеющих право голоса, пришли на избирательные участки, из них проголосовали за внесение поправок 72,63%, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

— Высокая явка говорит о неравнодушии сибиряков и об отношении к поправкам в Конституцию. Безусловно, этому способствовала удобная и безопасная организация процесса голосования, и его легитимность, — убеждён полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Полпред также отметил беспрецедентные меры безопасности, которые были приняты для защиты здоровья членов комиссий, наблюдателей, представителей СМИ и участников голосования.

— Результат голосования – это показатель поддержки действующего курса, направленного на защиту интересов государства и социальных гарантий для каждого из нас, для наших детей и внуков, — подчеркнул Сергей Меняйло.

По его словам, на особом контроле главных федеральных инспекторов было содействие избирательным комиссиям всеми органами власти и местного самоуправления.

— Сегодня мы можем сказать, что эта задача выполнена, региональные, территориальные и участковые избирательных комиссий были обеспечены всем необходимым для работы, включая средства индивидуальной защиты, — сказал полпред.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проводилось на всей территории Российской Федерации, а также за её пределами в соответствии с порядком, утверждённым Центральной избирательной комиссией России 1 июля 2020 года с 08:00 до 20:00 по местному времени. Центризбирком также предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня с 25 по 30 июня.

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