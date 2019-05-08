Надежда на «волшебную таблетку» становится навязчивой

— Каждую неделю в нашем государстве что-то происходит. В части законодательства, каких-то экономических вещей: что-то запрещают/разрешают, начинают регулировать… Бизнесу на все эти решения приходится очень быстро реагировать, иначе он придет к банкротству. Мы мониторим неформальную обстановку на рынке и видим, что довольно много предпринимателей закрывают свои компании, некоторые честно признаются, что их дело «на ладан дышит» и они не знают, смогут ли пережить лето. С точки зрения экономики вести свое дело, действительно, становится все сложнее. Снижается покупательская способность населения, усиливается конкуренция за кошелек клиента. Все это создает колоссальное психологическое давление на владельца любого бизнеса, что часто приводит к повышению тревожности, стрессу, принятию не всегда продуманных решений. Многие наши клиенты, даже те, кто ведет бизнес с начала «нулевых» годов, находятся в растерянности и не понимают, как действовать. Кто-то пытается минимизировать расходы, чтобы бизнес был более рентабельным. Кто-то начинает сокращать коллектив. Кто-то нанимает звезду маркетинга, чтобы она обеспечила взлет продаж. Все эти действия четко не обоснованы. В результате сотрудники тоже уходят в пике стресса, продуктивность коллектива падает, это сказывается на качестве товара и услуг, что рикошетом бьет по спросу: он продолжает падать.

На мой взгляд, в такой ситуации владельцу/руководителю бизнеса нужно понять несколько очень важных вещей.

1. Не принимать скоропалительных решений. Да, у нас сейчас очень быстротечное время, и кажется, что если прямо сейчас что-то оперативно не сделать, то завтра будет поздно. Как бы вы не торопились, нужно остановиться, проанализировать ситуацию, все взвесить и только потом принимать решение.

2. Больше смотреть на суть и содержание вашего продукта или услуги. Вы должны четко понимать, какую добавленную ценность своей услугой или товаром вы даете потребителю, чтобы он даже при сокращающемся кошельке продолжал за нее платить. К сожалению, сегодня дополнительная ценность в товарах и услугах часто вообще не просматривается. Помните, в 90-е годы было: купил сникерс на одном углу — продал дороже на другом? Вы удивитесь, но сейчас много бизнесов, которые продолжают жить по тому же принципу!

3. Будьте аккуратнее с бенчмаркингом. Не стоит слепо или бездумно копировать все, что услышали на супермодной конференции или из уст великого коуча. Мы видим, что на рынке среди директоров компаний сформировался тренд: услышав/увидев/прочитав что-то интересное, они загораются эмоционально и начинают это быстро копировать. Например, сейчас компании поголовно, вне зависимости от размера, «заболели» цифровизацией, покупают программы, настраивают процессы, а простой вопрос — для чего это делается? — приводит руководителей в ступор, остается без ответа. Они не могут обосновать, с какой целью принимают это решение и что оно даст их бизнесу.

К чему это приводит? Сотрудники чувствуют хаотичное поведение директора, когда непонятно зачем внедряется что-то новое. В коллективе накапливается напряжение, исчезают приоритеты: все занимаются всем подряд, не понимают, какие задачи более срочные и важные.

4. И еще один момент. С того момента, как в России более-менее легально начал развиваться бизнес, появилась надежда на «волшебную таблетку». Это стремление человека быстро получить простое решение, которое позволит ему «перевернуть землю». Сейчас эта идея становится, можно сказать, навязчивой. Услышав новое слово, например «омниканальность», руководитель начинает носиться с этой идеей, считая, что «вот это точно решение всех проблем компании». С одной стороны, его можно понять. Но с другой… Если подумать. Вы действительно считаете, что одна вещь может изменить все и повысить рентабельность бизнеса?! Фишка в том, что мы постоянно находимся в ситуации неопределенности, и бизнес должен работать в бурлящей воде. Да, возможно, у него есть рычаг для того, чтобы перевернуть землю, но точка опоры все время смещается. И это также приводит к стрессу.

Что точно могу сказать. В нынешней ситуации более продуктивными оказываются руководители, которые более гибки сами по себе, не зацикливаются на готовых рецептах, пытаются осмыслить проблемы с разных сторон, прислушиваются к себе, анализируют опыт многих экспертов, не выбирая одного кумира, собирают данные из разных источников и могут использовать всю эту информацию индивидуально для своей компании, коллектива и клиента.

Хотя проблема: бизнес отдельно — клиенты отдельно, по-прежнему остается очень актуальной.

Фото: из личного архива