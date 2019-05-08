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Сибиряки сделали в интернете более 2 тысяч запросов, связанных с клещами

В Новосибирске число запросов по сравнению с прошлым годом выросло почти в 4 раза.
  • 08/05/2019, 14:19
Сибиряки сделали в интернете более 2 тысяч запросов, связанных с клещами

Всего с 1 по 5 мая, пользователи 2ГИС в Сибири сделали более 2 тысяч запросов, связанных с клещами. Самые частые запросы такого рода касались поиска организаций, куда можно сдать клеща на анализ, чтобы выяснить, есть ли опасность заразиться энцефалитом или боррелиозом, сообщили в пресс-службе компании.

В Новосибирске число запросов по сравнению с прошлым годом выросло почти в 4 раза, в Красноярске — в 5 раз, в Кемерово — в 3,5 раза, в Иркутске — в 1,6 раза.

— Вторым по популярности после «анализа клеща» стал запрос «прививка от клещевого энцефалита». Многие вводили в поиск «укол от клеща» и «анализ крови на боррелиоз», — отметили в 2ГИС.

Противоклещевая обработка была популярной услугой в прошедшие выходные.

— Люди вводили в поисковую строку фразы «обработка от клещей», «антиклещ» и «отрава от клещей». Пользователи интересовались, обработаны ли от клещей городские территории, вводя экзотические запросы вроде «кладбище клещи» и «парки клещи», — говорится в сообщении.

Фото: pixabay.com, автор- janeb13

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