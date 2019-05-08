С 13 мая в Новосибирске стартуют испытания тепловых сетей

Гидравлические испытания трубопроводов в городе Новосибирске в 2019 году начинаются с 13 и продлятся до середины июля в разных зонах теплоснабжения. Тепловые сети будут проверены на прочность и плотность повышенным давлением.

На время проведения испытаний будет остановлено теплофикационное оборудование новосибирских станций. В этот период будет отсутствовать горячая вода у потребителей. График согласован и утверждён мэрией.

Гидравлические испытания один из эффективных методов диагностики теплосетей. Испытания, проводимые после окончания отопительного сезона, позволяют определить «слабые» участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередной перекладке, и подготовить теплосети к прохождению новому отопительному сезону 2019/2020.

После устранения дефектов, выявленных во время испытаний, энергетики выполнят ремонт на 12 участках теплотрасс, отремонтируют 5 020 метров теплосетей, заменят необходимое оборудование на ЦТП, а также восстановят благоустройство на тех участках теплосетей, где зимой были выполнены ремонты. На эти работы Сибирская генерирующая компания направит 721 млн рублей.

Об опрессовке теплоэнергетики заранее предупредили потребителей, чтобы они перекрыли задвижки внутри своих объектов. По окончании испытаний дежурные бригады произведут осмотр трубопроводов и выведут «слабые» участки в ремонт.

В ходе опрессовок теплотрассы будут испытываться повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим специалисты теплосетевого подразделения СГК просят горожан соблюдать меры предосторожности Особое внимание энергетики просят уделить детям, провести с ними профилактические беседы:

При проведении испытания тепловых сетей запрещается:

— находиться в тепловых камерах;

— находиться рядом с соединениями на трубопроводах;

— проводить на трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах потребления, какие-либо работы, не связанные с испытаниями;

— находиться вблизи надземных участков теплотрасс;

— не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;

— делать селфи рядом с местами ремонтных работ;

— подходить к месту разлива воды.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону: (383) 289-01-47.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей и их подготовки к следующему отопительному сезону.

График отключений горячей воды на период проведения испытаний:

С 13 по 19 мая зона ТЭЦ-4 : улицы 5-6 м-нов Курчатова, Красных зорь, Рассветная, Тайгинская, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники, Северного поселка по улицам Фадеева, Игарская;

С 13 по 26 мая правобережная зона ТЭЦ-2 : улицы Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольский проспект, Шамшурина, проспект Димитрова, Максима Горького – в Центральном округе.

С 13 по 26 мая зона Кировской районной котельной : улицы Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая (С.-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (м-н Бугринская роща), Бетонная, Бурденко, Тульская, Мира, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Паласса, С-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; ж-к Матрешкин двор, Северный проезд. В Ленинском районе часть Станиславского жилмассива, 40 лет Комсомола, Молодости, Смоленская, Приморская, Гидромонтажная, Динамовцев, Бердышева, Печатников, Энгельса, Ветлужская, Софийская, Мухачева, Красноуфимская, Новоморская.

С 18 по 28 мая зона ТЭЦ-2 : улицы Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста.

С 20 по 26 мая зона ТЭЦ-4 : улицы Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й, 2-й переулки.

С 3 по 9 июня зона ТЭЦ-4: улицы Даргомыжского, Светлановская, Каунасская, Залесского, Красный проспект, Весенняя, Дачная, Тимирязева, Д. Ковальчук, Кропоткина, Деповская, Овражная, Калинина.

С 4 по 13 июня зона ТЭЦ-3 : улицы Петропавловская, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Р-Корсакова, С-Гвардейцев, Ватутина, Н-Данченко, Вертковская, Степная, Пархоменко, Плахотного, Котовского, Тульская, ул. 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Забалуева, Халтурина, Филатова, Колхидская, Спортивная, Филатова, Титова, Оборонная, Волховская, Троллейный, «Чистая слобода», Западный и Юго-Западный жилмассивы, поселок «Затон».

С 10 по 19 июня зона ТЭЦ-5: в Дзержинском районе по ул. Айвазовского, Б.Богаткова, Бродского, Васнецова, Волжская, Волочаевская, Гоголя, Гусинобродское шоссе, проспект Дзержинского, Доватора, Есенина, Коминтерна, Кошурникова, Куприна, Левитана, Национальная, Ползунова, Селезнева, Толбухина, Трикотажная, Республиканская;

в Железнодорожном районе по ул. 1905 года, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Советская, Челюскинцев, Шамшурина, Вокзальная магистраль;

в Заельцовском районе по ул. Линейная, от ул. Нарымская-Плановая в сторону р.Обь, ул. Кропоткина;

в Октябрьском районе по ул. Автогенная, Б. Богаткова, Белинского, Воинская, Грибоедова, Долидовича, Дунайская, Карла Либкнехта, Кирова, Коммунстроевская, Кошурникова, Крамского, Ленинградская, Лескова, Лобова, Московская, Нижегородская, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Пролетарская, Толстого, Тургенева, Чехова, Шевченко, Восточный жилой массив, Ключ-Камышенское плато, Вилюйская и Выборная;

в Центральном районе по ул. Военная, Гоголя, Демьяна Бедного, Депутатская, Державина, Достоевского, Ермака, Ипподромская, Каменская, Крылова, Чаплыгина, Романова, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, Партизанская, Писарева, Семьи Шамшиных, Селезнева, Советская, Фрунзе;

в Первомайском районе по ул. Баумана, Героев Революции, Красный факел, Марии Ульяновой, Марата, Первомайская, Заречная, Пожарского, Тельмана, Физкультурная, Чапаева, Эйхе

С 8 по 14 июля зона ТЭЦ-2: улицы Сакко и Ванцетти, Нижегородская, Садовая, Обская, Б .Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инская, Колыванская, Серебренниковская, Коммунистическая, Советская, Чаплыгина

С 8 по 16 июля зона ТЭЦ-4 : улицы Объединения, Окружная, Дунаевского, Учительская, Авиастроителей, Республиканская, Олеко Дундича, Театральная.

Карта испытаний размещена на портале СГК Онлайн здесь.

Фото: пресс-служба компании