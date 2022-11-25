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Надежная опалубка перекрытий от крупнейшего поставщика из России

  • 25/11/2022, 21:43
Строительство зданий даже малой этажности связано с монтажом перекрытий на высоте. Упростить задачу позволяет опалубка перекрытий.

Компания «Ригель-Опалубочные системы» – российский поставщик оборудования и материалов для монолитного строительства. Здесь вы можете приобрести и арендовать опалубку перекрытий двух видов – на телескопических стойках и объемных стойках ХСИ.

Опалубка перекрытий на телескопических стойках

Такой вариант используют при монтаже монолитных и железобетонных перекрытий высотой до пяти метров.

Принцип конструкции максимально прост. В качестве основного элемента берется телескопическая стойка с возможностью регулировки высоты. Внизу устанавливают треноги, которые удерживают стойку в нужном положении. На конце стоек есть домкрат с отверстием под универсальную вилку, предназначенную для удержания балки БДК.

Преимущества системы на телескопических стойках от «Ригель-Опалубочные системы»:

  • удобство использования, особенно на работах на нестандартной высоте;
  • простая и продуманная конструкция, за счет чего обеспечивается быстрый1 монтаж системы;
  • надежность и безопасность;
  • оптимальная грузоподъемность;
  • минимальные денежные затраты на возведение перекрытий.

Опалубка на объемных стойках ХСИ

Это распространенный вариант опалубки – один из самых популярных в наше время. Его целесообразно использовать, когда нужно монтировать перекрытия на большой высоте – от двух с половиной до двадцати метров, а также перекрытий большой толщины и сложной конфигурации.

Каркас такой опалубки инженеры компании делают из металла. Дополнительно монтируются горизонтальные и вертикальные элементы. Объемные стойки ХСИ позволяют смонтировать поверхности по типу столешницы, даже если в монолитной перегородке используются железобетонные элементы – например, балки.

Основные достоинства опалубки на объемных стойках – это:

  • быстрый монтаж и демонтаж;
  • безопасность;
  • устойчивость к высоким нагрузкам;
  • возможность работы на большой высоте;
  • доступная стоимость аренды, что в перспективе удешевляет процесс строительства;
  • диапазон рабочих температур – от -40 до +45 градусов по Цельсию.

Компания «Ригель-Опалубочные системы» предлагает комплексные решения для монолитного строительства. Результатом сотрудничества с организацией становится экономия денег и времени, которые могли быть затрачены на возведение монолитных перекрытий.

Если нужна, опалубка перекрытий, выбирайте надежное сотрудничество с профессионалом. Выбирайте «Ригель-Опалубочные системы».

opalubka-r.ru
ООО «Ригель-Опалубочные системы»
+7 (812) 241-13-95, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 4
+7 (495) 649-87-71, г. Москва, км 22-й Киевское шоссе (п. Московский), двлд. 4, стр. 5

Фото предоставлено рекламодателем.

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