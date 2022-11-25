Особенности и преимущества автоматических ворот

Собственники частных домовладений, торговых, строительных и промышленных объектов все чаще выбирают автоматические ворота. Такие конструкции обладают внушительным списком достоинств, делающих их популярными.

Основные особенности автоматических ворот

Наряду с другими видами ворот у автоматизированных систем имеются свои особенности и главная из них связана с открыванием и закрыванием. Все манипуляции выполняются дистанционно, физических усилий прикладывать не требуется.

Еще одна особенность таких ворот заключается в наличии надежного электропривода. Именно он отвечает за дистанционное открывание и закрывание полотна. Конструкция автоматических ворот рассчитана на продолжительную и безопасную эксплуатацию.

Классификация автоматических ворот

Автоматические ворота бывают откатными и раздвижными. Их устанавливают в гаражах и на въезде на участок. Есть также противопожарные разновидности. Столь внушительный ассортимент позволяет покупателям выбирать ворота в соответствии с индивидуальными потребностями. Автомат либо привод производитель монтирует самостоятельно.

Если сравнивать с обычными воротами автоматизированные более презентабельно смотрятся. Их дизайн можно назвать современным, они органично вписываются в ландшафтный пейзаж. Подобные ворота органично дополняют архитектурный облик расположенных на участке строений.

Чаще всего их делают стальными, этот материал обеспечивает долгий срок службы. К особенностям таких ворот также относят возможность их открывания и закрывания несколькими способами.

Ключевые достоинства ворот на автоматике

Ворота на автоматике обладают многочисленными преимуществами, главные из которых заключаются в:

Приемлемой стоимости. Удобстве эксплуатации. Большом ассортименте моделей. Долговечности. Экономии пространства.

Управлять автоматическими воротами легко и удобно, специальных навыков для этого не требуется. Створки открываются и закрываются самостоятельно без прикладывания физических усилий.

Минусов у подобных ворот немного, и один из них – это более высокая цена по сравнению с обычными конструкциями. Но она себя оправдывает, учитывая удобство эксплуатации.

Ворота на автоматике считаются самыми защищенными от взломов. При их наличии несанкционированное проникновение на участок совершить очень трудно.

Практически в любое полотно можно интегрировать калитку с замками.

Ворота на автоматике не занимают много места, ими можно пользоваться в условиях ограниченного пространства. Есть варианты с калитками, которая встраивается в полотно и без таковой.

Чаще всего заказывают автоматические ворота на автоматике. Створки у них, как и у обычных, открываются наружу. Таким воротам требуется больше места, нежели откатным. К их достоинствам можно отнести простоту монтажа.

Подъемно-поворотные модификации чуть более сложные в установке, но они такие же доступные по стоимости. Если правильно выполнить их монтаж, полотна помогут в сохранении тепла в гараже и будут удобными в использовании. В разложенном виде они поднимаются к потолочной поверхности за счет специального механизма и фиксируются.

Секционные ворота насчитывают несколько секций, объединенных между собой. В ходе поднятия происходит прижимание секций друг к другу, они образуют гармошку, которую подъемный механизм перемещает в специальный короб. Производители предлагают два вида автоматических секционных ворот – в теплом и холодном исполнениях. Подобные конструкции обладают презентабельным видом, не занимают лишнего пространства.

У каждой разновидности автоматических ворот свои особенности и достоинства, которые нужно учитывать при выборе.

Как сделать правильный выбор

Правильный подход к выбору автоматических ворот обеспечит их комфортную эксплуатацию. Первым делом нужно определиться с размерами конструкции. Ворота должны органично вписаться в имеющийся проем, чтобы не пришлось заниматься подгонкой. Лучше пригласить для замера специалистов. Если места мало приоритет следует отдать откатной модели.

Особый акцент нужно сделать на материале изготовления. Самым надежным вариантом считается сталь, в этом случае ворота будут долговечными. Не лишним будет протестировать работу автоматики.

При необходимости можно заказать ворота нестандартного размера, выбрать подходящий цвет конструкции.

Не менее важно правильно выполнить монтаж. Профессиональная установка послужит гарантом многолетней беспроблемной эксплуатации ворот.