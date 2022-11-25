Управляющие компании промышленных парков выводят резидентов на экспорт

— На наш взгляд, продвижение резидентов, помощь им в выходе на новые рынки станет новым трендом для управляющих компаний промышленных и индустриальных парков, которые уже имеют высокую степень заполнения. А в ближайшие годы таких парков в России будет все больше, — заявил на пленарном заседании форума InPark 2022 в Новосибирске генеральный директор Технополиса «Химград» (Казань) Айрат Гиззатуллин. — УК нужно находить новые возможности в тех сегментах, где они будут полезны резидентам.

Технополис «Химград» работает в экспортном направлении с 2018 года. По словам Гиззатуллина, сегодня УК парка при поддержке властей Узбекистана сформировала промышленный парк с бизнес-инфраструктурой в пригороде Ташкента (Чирчик). Его площадь составляет 29 га. В перспективе УК планирует создать на этой территории 130 тысяч кв. м промышленной недвижимости для резидентов.

— В Узбекистане уже проведена большая работа по развитию промышленных площадок, но они работают либо с гринфилдами, либо инвесторам предлагаются заброшенные помещения, которые находятся в госсобственности. Мы зашли с форматом готовых помещений, куда можно сесть на условиях аренды, что важно для сокращения сроков запуска производства, — пояснил эксперт. — В итоге наши резиденты получили право на максимально возможные по узбекскому законодательству преференции: налоговые льготы, возмещение части ставки по кредиту, гарантии по кредитованию из фонда поддержки малого бизнеса. Напомню, что участие в госзакупках в Узбекистане может принимать только компания, которая создала производство в Республике.

Сейчас в парке уже 16 резидентов (14 из России, 1 — из Германии, 1 — СП Узбекистана и Южной Кореи) с общим объемом инвестиций 83 млн долларов, в целом планируется создать более тысячи рабочих мест. 2 компании уже запустили производство.

Сейчас «Химград» разрабатывает еще одну площадку под индустриальный парк — в Джизаке (150 км от Ташкента). Ее запуск запланирован в начале 2023 года. На площади в 13 га планируется возвести более 58 тысяч кв. м производственных площадей.

— Я призываю коллег из управляющих компаний российских промышленных и индустриальных парков внимательно изучить наш опыт. Окно возможностей не будет долгим. Пока уровень конкуренции в Узбекистане не такой высокий, как в России, но он растет. К примеру, недавно соглашение о создании индустриального парка в Республике подписала турецкая компания. Нам нужно успеть создать максимальные возможности для наших резидентов, которые планируют выходить со своей продукцией в страны СНГ, — добавил он.

Кстати, глава «Химграда» сообщил о большом спросе на такой формат сотрудничества со стороны партнеров из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также стран Центральной Африки, которые также предлагают создавать на их территориях совместные промышленно-индустриальные парки для привлечения малого и среднего бизнеса и организации производств.

— Я думаю, что участие УК в развитии таких проектов будет серьезной помощью для роста российской экономики. Наши резиденты будут повышать ВВП не только других стран, но и России, — говорит Айрат Гиззатуллин. — Российская УК в промпарке в другой стране — это проводник на территории иностранного государства, где много национальной специфики в ведении бизнеса. Мы можем оказывать хорошую поддержку российским компаниям.

По данным Минпромторга РФ, в конце 2021 года в России были зарегистрированы 396 промышленных и индустриальных парков. На сегодняшний день — 430. Ежегодно в стране появляются 30-40 новых парков.

Ранее редакция рассказывала о том, что до заполнения одного из крупнейших российских промышленно-логистический парков – ПЛП Новосибирской области — осталось 2-3 года.