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Надувные аттракционы проверили в Новосибирской области

Выявлены многочисленные нарушения.
  • 30/08/2019, 21:03
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В Новосибирске зафиксированы случаи травматизма детей на надувных аттракционах прокуратура города Новосибирска. В связи с этим фактом прокуратура Новосибирской области организовала проверку их деятельности, сообщили в ведомстве. Отмечается, что проверкой охвачено 25 детских надувных аттракционов и 1 батутный центр.

По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения: не принимаются меры по ограничению доступа посетителей к элементам системы крепления, вентиляторам, включая их проводку, швартовочным элементам, не установлены ограждения, не проводятся ежедневные проверки установки игрового надувного оборудования перед допуском посетителей, отсутствуют наименования изделий, сведения о заводских номерах, предприятии-изготовителе, владельце, администраторе и операторе.

Кроме того, фиксация оборудования, территория приземления, защитные сетки не соответствуют законодательным требованиям. Многие операторы надувных аттракционов не прошли соответствующую подготовку и не имеют удостоверений.

Прокуратура внесла организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию детских надувных аттракционов, 19 представлений, в суд направила 3 иска о запрете эксплуатации детских аттракционов, возбудила 14 административных дел по ч.1 и ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Так, арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора Октябрьского района г. Новосибирска о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности из-за нарушения исполнителем требований технических регламентов.

— Предприниматель предоставлял услуги по использованию надувного батутного комплекса в нарушение требований ГОСТ, введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.08.2013 года. В частности, батутный комплекс не имел ограждения со всех сторон, что увеличивает риск причинения вреда жизни и здоровью посетителей, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Суд привлек предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Фото: pixabay.com, автор- Katrina_S

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