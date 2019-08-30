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На территории бывшей воинской части вырастет новый спортивный центр

Генеральный партнер проекта — московская компания АО «Тушино-2018».
  • 30/08/2019, 20:58
Автор: Евгения Серёгина
На территории бывшей воинской части вырастет новый спортивный центр
Проект будет располагаться на территории ранее существовавшего военного объекта. Это позволит максимально сохранить лес.

ООО «Сибирьспортсити» (дочерняя компания АО «Тушино-2018», Москва) выступило с ходатайством о строительстве в Заельцовском районе Новосибирска (между Дачным шоссе и частным сектором) нового спортивно-оздоровительного комплекса «Высшая лига». Этот проект на совещании в мэрии презентовал председатель совета директоров ГК «ЕЛКА девелопмент» Кирилл Ивантеев (Компания является разработчиком концепции проекта. — Ред.). Данный комплекс, по замыслу инвесторов, планируется создать на территории площадью 18 гектаров, где ранее находилась воинская часть. Земля передана Министерством обороны РФ в муниципальную собственность. Строительство планируется осуществить в три этапа и завершить в 2022 году. На первом этапе намечено возведение ключевого объекта — ледовой арены площадью 8 тысяч кв. м, вмещающей 350 человек в сутки, а также фитнес-центра с бассейном (360 млн рублей). На втором — трехзвездочного гостиничного комплекса на 80 номеров и ресторана с террасами общей площадью 4,2 тысячи кв. м (230 млн рублей). Наконец, на третьем этапе предстоит благоустроить территории, установить детские площадки, спортивные сооружения, обустроить беговые дорожки (75 млн рублей, из которых 44% связаны с развитием зеленой зоны, 22% — детской инфраструктуры), велодорожки для детей и взрослых. Протяженность всей зоны спортивной рекреации составит более 10 тысяч кв. м. Общий объем инвестиций в проект, как сообщают в «Сибирьспортсити», около 700 млн рублей. Окупить вложения инвестор намерен за 9 лет. При реализации проекта будут созданы более 100 рабочих мест.

По подсчетам инициаторов проекта, максимальная загрузка комплекса в сутки составит 1,8 тысячи человек. Из них тренировочная ледовая арена примет 350 человек. Общая ежемесячная нагрузка на комплекс — 30 тысяч человек.

 Сегодня Заельцовский и Калининский районы имеют достаточно большой транзитный трафик. На стадии получения разрешений на строительство на транзитных территориях у разных застройщиков находится еще около 5 млн кв. м жилья. Это даст прирост в локации порядка 200 тысяч человек, что позволит нам обеспечить загрузку проекта, — рассказал исполнительный директор ООО «Сибирьстройсити» Олег Килин. — Над этим проектом работает целая группа компаний. Генеральный партнер  московский девелопер — компания АО «Тушино-2018». Она уже реализует один из крупнейших в Москве проектов комплексной застройки («Город на реке Тушино-2018». — Ред.), включающей не менее 10% спортивной инфраструктуры. То, что новосибирский проект будет располагаться на территории ранее существовавшего военного объекта, позволит максимально сохранить лес.

Кроме того, по словам директора ООО «Сибирьспортсити» Юрия Посаженникова, на базе будущей ледовой арены предполагается открыть школу хоккейного мастерства Вячеслава Фетисова. С таким предложением к инициаторам проекта выступил сам Фетисов.

 Я буквально позавчера встречался с Вячеславом Александровичем Фетисовым,  говорит Посаженников.  Такой проект создан в Москве на его округе (Как депутата Госдумы.  Ред.): 400 мальчишек от 4 до 12 лет занимаются с 8 утра до 22 часов вечера. Поскольку этот проект состоялся, Фетисов задумался о том, чтобы его повторить. И вот удачное совпадение: когда был предложен город Новосибирск, он согласился. Это не первая наша инвестиция, надеюсь, она принесет пользу городу и его жителям. Они (Академия Фетисова. — Ред.) готовы открыться в Новосибирске.

До старта реализации проекта предпринимателям вместе с городской властью предстоит решить ряд принципиальных вопросов.

 Одно из условий — чтобы вход на территорию спортивного центра был бесплатный, а платными услугами посетители должны пользоваться по желанию,  говорит начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.  И хотелось бы более детально проработать некоторые вещи, например, чтобы велодорожки были стандартных параметров, с определенным покрытием и т. д.

Еще один вопрос касается санитарного состояния территории будущего спорткомплекса: неподалеку расположено Заельцовское кладбище, признанное опасным по санитарным нормам. В связи с этим инвесторы предлагают выполнить проект санитарно-защитной зоны. К этой работе уже приступили в муниципалитете.

 По санитарной зоне у нас сейчас ведет работу управление потребительского рынка,  говорит заместитель мэра Новосибирска Алексей Кондратьев.  Чтобы ускорить процесс, мы намерены добиться этого решения в текущем году. Пока идут консультации, вносятся дополнения.

Есть вопрос и с транспортной логистикой. Речь идет о строительстве подъезда к спорткомплексу, чтобы не создать транспортный коллапс на Дачном шоссе. Стоимость подъезда на совещании не озвучили.

 Вообще развитие зимних видов спорта важно для Новосибирска,  комментируют в мэрии итоги совещания.  Очень интересный проект. Намерены его поддерживать. С момента передачи федеральной земли в муниципальную собственность мы испытывали напряжение, так как было очень много заинтересованных в ней лиц. Они пытались получить территорию под строительство индивидуального жилья либо для возведения новых жилых комплексов. Но там будет спортивно-оздоровительный комплекс. Мы будем следовать этой концепции.

Данный проект поддерживают и на региональном уровне.

«Космос» требует все больше инвестиций

«Космос» требует все больше инвестиций

 Все, что связано с хоккеем, у нас всегда востребовано, всегда принимается на ура,  говорит министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.  Уже есть площадка в Кировском районе на балансе департамента культуры, спорта и молодежной политики. Но этот объект — более совершенный.

Напомним, что в Новосибирске предполагается создание еще одного центра хоккейного мастерства, которым станет экс-кинотеатр «Космос» в Калининском районе после реконструкции.

АО «Тушино-2018» было создано в 2014 году для управления проектом комплексного развития территории «Город на реке Тушино-2018». Компанию связывают с вице-президентом ПАО «Лукойл» Леонидом Федуном.

Иллюстрации из презентации предоставлены ГК «Елка девелопмент»

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