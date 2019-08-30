Транспортный каркас города планируют строить на базе рельсового транспорта

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову программу развития городского общественного транспорта на ближайшие годы. Глава региона поддержал инициативу муниципалитета, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Как подчеркнул губернатор Андрей Травников, самый главный и самый сложный вопрос с точки зрения финансовых ресурсов – обновление подвижного состава автобусов, трамваем, троллейбусов.

— Только автобусов нам нужно приобретать ежегодно по 100 штук, примерно такие же параметры распространяются на троллейбусы и трамваи. Договорились изыскать возможности для финансирования этой концепции, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Мы рассмотрели все варианты повышения эффективности работы городского общественного транспорта.

Отмечается, что в настоящее время маршрутная сеть города включает 158 маршрутов, в том числе 79 – автобусных, 14 – троллейбусных, 11 – трамвайных и 54 – маршрутного такси.

Согласно предложенной концепции, основная идея программы заключается в построении транспортного каркаса на базе рельсового транспорта: городской электрички, метрополитена и трамвая. К этому добавятся автобусные и троллейбусные магистральные маршруты, а также будут организованы подвозящие маршруты. Все они будут увязаны между собой транспортно-пересадочными узлами.

Работа по модернизации транспортной отрасли в городе ведется постоянно. «Каждый год бюджет экономит до 20 млн руб, но на обновление парка средств всё же не хватает. Износ подвижного состава составляет 88-92 %. Нужны решительные оперативные меры», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Для кардинального решения вопроса первым этапом необходимо приобретение 50 автобусов городского типа – за счёт субсидии Минпромторга. Использование газомоторного топлива позволит существенно снизить затраты на топливо и ремонт. Первые новые автобусы выйдут на муниципальные маршруты № 7, 23, 36, 45, 88. Рентабельность вырастет, будут обеспечены социальные перевозки по регулируемым тарифам, обновится подвижной состав в рамках проекта «Академгородок 2.0».

Закупка автобусов позволит существенно расширить маршрутную сеть, расконсервировать производственные площадки ПАТП-4 и увеличить перевозки в Советском, Кировском, Ленинском районах. Это повысит качество услуг в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Следующая составляющая программы – обновление троллейбусного парка. На первом этапе необходимо закупить 24 троллейбуса с большим автономным ходом. Таким образом будет решаться проблема выезда для жителей микрорайонов «Новомарусино», «Дивногорский», «Южно-Чемской». Запуск маршрута № 29 позволит перевозить до 3,6 млн человек в год. Дальнейшее приобретение троллейбусов с большим автономным ходом (до 20 единиц в год) позволит продлить маршруты № 7, 13, 36, 26, 8, 5.

Не менее важный этап – обновление трамвайного парка. Необходимо продолжать программу модернизации вагонов предприятием ООО «БКМ-Сибирь» в объеме не менее 10 единиц в год. Проводить обновление также предлагается с учетом софинансирования из областного бюджета.

Кроме того, программа предполагает поэтапное изменение маршрутной сети. В частности, планируется минимизировать дублирующие маршруты, создать магистральные и подвозящие. Приоритет будет отдан общественному транспорту, для этого необходимо обособить трамвайные пути, установить мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД на трамваях и троллейбусах. Также в планах – обновление подвижного состава автобусами большой вместимости, где будет применяться регулируемый тариф. На всех видах транспорта будет активнее использоваться сетевой тариф, позволяющий при пересадке экономить 25-50 % затрат на поездку.

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