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Транспортный каркас города планируют строить на базе рельсового транспорта

К нему добавятся автобусные и троллейбусные магистральные маршруты, а также будут организованы подвозящие маршруты.
  • 30/08/2019, 21:06
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову программу развития городского общественного транспорта на ближайшие годы. Глава региона поддержал инициативу муниципалитета, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Как подчеркнул губернатор Андрей Травников, самый главный и самый сложный вопрос с точки зрения финансовых ресурсов – обновление подвижного состава автобусов, трамваем, троллейбусов.

— Только автобусов нам нужно приобретать ежегодно по 100 штук, примерно такие же параметры распространяются на троллейбусы и трамваи. Договорились изыскать возможности для финансирования этой концепции, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Мы рассмотрели все варианты повышения эффективности работы городского общественного транспорта.

Отмечается, что в настоящее время маршрутная сеть города включает 158 маршрутов, в том числе 79 – автобусных, 14 – троллейбусных, 11 – трамвайных и 54 – маршрутного такси.

Согласно предложенной концепции, основная идея программы заключается в построении транспортного каркаса на базе рельсового транспорта: городской электрички, метрополитена и трамвая. К этому добавятся автобусные и троллейбусные магистральные маршруты, а также будут организованы подвозящие маршруты. Все они будут увязаны между собой транспортно-пересадочными узлами.

Работа по модернизации транспортной отрасли в городе ведется постоянно. «Каждый год бюджет экономит до 20 млн руб, но на обновление парка средств всё же не хватает. Износ подвижного состава составляет 88-92 %. Нужны решительные оперативные меры», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Для кардинального решения вопроса первым этапом необходимо приобретение 50 автобусов городского типа – за счёт субсидии Минпромторга. Использование газомоторного топлива позволит существенно снизить затраты на топливо и ремонт. Первые новые автобусы выйдут на муниципальные маршруты № 7, 23, 36, 45, 88. Рентабельность вырастет, будут обеспечены социальные перевозки по регулируемым тарифам, обновится подвижной состав в рамках проекта «Академгородок 2.0».

Закупка  автобусов  позволит существенно расширить маршрутную сеть, расконсервировать производственные площадки ПАТП-4 и увеличить перевозки в Советском, Кировском, Ленинском районах. Это повысит качество услуг в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Следующая составляющая программы – обновление троллейбусного парка. На первом этапе необходимо закупить 24 троллейбуса с большим автономным ходом. Таким образом будет решаться проблема выезда для жителей микрорайонов «Новомарусино», «Дивногорский», «Южно-Чемской». Запуск маршрута № 29 позволит перевозить до 3,6 млн человек в год. Дальнейшее приобретение троллейбусов с большим автономным ходом (до 20 единиц в год) позволит продлить маршруты № 7, 13, 36, 26, 8, 5.

Не менее важный этап – обновление трамвайного парка. Необходимо продолжать программу модернизации вагонов предприятием ООО «БКМ-Сибирь» в объеме не менее 10 единиц в год. Проводить обновление также предлагается с учетом софинансирования из областного бюджета.

Кроме того, программа предполагает поэтапное изменение маршрутной сети. В частности, планируется минимизировать дублирующие маршруты, создать магистральные и подвозящие. Приоритет будет отдан общественному транспорту, для этого необходимо обособить трамвайные пути, установить мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД на трамваях и троллейбусах. Также в планах – обновление подвижного состава автобусами большой вместимости, где будет применяться регулируемый тариф. На всех видах транспорта будет активнее использоваться сетевой тариф, позволяющий при пересадке экономить 25-50 % затрат на поездку.

Фото редакции

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