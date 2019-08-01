«Нафтатранс плюс» инвестирует в оборотный капитал

На привлеченные с помощью выпуска биржевых облигаций 120 млн рублей компания оплатила поставки нефтепродуктов. В частности, в первом квартале 66,3 млн руб. были направлены на покупку сырой нефти, 48,7 млн руб. – дизельного топлива и 5,0 млн руб. – мазута, сообщили в пресс-службе компании.

— Товар реализован крупным металлургическим компаниям «Русал», «Евраз», «Мечел». Благодаря увеличению объема поставок, выручка компании в первом квартале выросла на 11,8% по сравнению с четвертым кварталом 2018 г. (+155 млн руб., что сопоставимо с одним оборотом ГСМ, которые были закуплены на средства облигационного займа). Активы «Нафтатранс плюс» увеличились на 111 млн рублей за счет роста дебиторской задолженности (+107 млн), — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках действующих контрактов инвестиции позволили увеличить оборотный капитал компании. Его рентабельность составляет 2,5-3%, т.е. не менее 20% за год, что позволяет обслуживать долг и получать достаточную прибыль (более 15% от привлеченного капитала до оферты). За период обращения облигаций «Нафтатранс плюс» сформирует чистую прибыль на привлеченный капитал на уровне 30% и выше.

Напомним, биржевые облигации 1-й серии компания разместила в феврале (RU000A100303). Номинал ценной бумаги составляет 10 тыс. рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет, купон выплачивается ежемесячно, на январь 2021 г. запланирована оферта. В июле «Нафтатранс плюс» выплатил 5-й купон по ставке 13,5% годовых. При этом доходность к оферте составляет 14%. Объем вторичных торгов облигациями составил в июне без малого 20 млн руб., средневзвешенная цена – 100,63%.

Компания уже привлекала финансирование, но с помощью коммерческих облигаций. Инвестиции были направлены на покупку спецтехники и пополнение оборотного капитала. В начале 2019 г. выпуск коммерческих бондов объемом 50 млн руб. был погашен.

Фото предоставлено пресс-службой компании