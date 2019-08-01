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Гостиницы для спортсменов могут превратиться в кампус для студентов

Пока зарубежные студенты предпочитают поступать в вузы других городов, где есть места для проживания и необходимая инфраструктура.
  • 01/08/2019, 11:09
Автор: Евгения Серёгина
Гостиницы для спортсменов могут превратиться в кампус для студентов
«У нас, конечно, есть хорошие общежития, но они не резиновые.»

Перед руководителями новосибирских вузов остро стоит проблема наличия мест в общежитиях для студентов, в первую очередь, иностранных. Некоторые из них, изначально рассматривая Новосибирск как вариант для учебы, в итоге предпочитают другие города, например Томск, где эта проблема ощущается в меньшей степени, а сами вузы и студгородки расположены очень компактно. Более того, недавно руководство Томской области подписало соглашение с госкопорацией ВЭБ о строительстве нового межвузовского кампуса в регионе, что должно еще больше увеличить приток в регион студентов, в том числе из зарубежных стран. Об этом на пресс-конференции в ТАСС говорили руководители новосибирских вузов.

— Мы должны более активно заниматься привлечением иностранных студентов,  говорит председатель совета ректоров Новосибирской области Николай Пустовой.  Сейчас к нам приезжают учиться в основном выпускники из Казахстана, Монголии. Наш научно-образовательный центр «поехал» бы и в дальнее зарубежье, но нам нужно изменить структуру общежитий. Это один из важных факторов для привлечения иностранных студентов. Потому мы неоднократно ставили вопрос о создании межвузовского кампуса, строительстве общежитий. Перед нами стоит задача — увеличить их число в 2-3 раза.

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Другим проблемным вопросом является состояние общежитий. Для ряда вузов содержать такие объекты в надлежащем состоянии  практически непосильная задача.

 Есть закон об образовании с минимальной стоимостью платы,  говорит Пустовой.  На такие деньги вузам содержать общежития крайне сложно. Ребята, которые уходят из-за состояния общежитий, готовы платить 6-8 тысяч за съемное жилье. Мы неоднократно обсуждали вопрос, что, как только появится студенческий блок, рынок там обустроит и развлекательные центры, и так далее, все там самостоятельно организует. Я считаю, что принципиальный вопрос  продвинуть состояние общежитий вузов.

Начальник департамента промышленности, предпринимательства и инноваций мэрии Новосибирска Александр Люлько предложил в качестве решения проблемы проживания студентов в перспективе нескольких лет рассмотреть жилую инфраструктуру, которая будет построена к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. После окончания чемпионата гостиницы и другие жилые помещения, предназначенные для спортсменов и болельщиков, можно будет перепрофилировать под межстуденческий кампус.

— Для размещения гостей чемпионата необходимо не менее 300 тысяч мест,  говорит Люлько.  Чуть более 50 тысяч из них  под гостиницы. Все равно встанет вопрос о местах проживания недалеко о ЛДС. Было бы здорово, если бы после чемпионата, это стало бы каким-то кампусом. Прежде всего, должна быть борьба за федеральные деньги, за перспективы, возможности и выгоду в целом для страны в плане расширения образования, в том числе и экспорта образования именно из Новосибирска.

По мнению руководителей вузов, даже при таком варианте, кроме предоставления мест под общежития необходимо решить вопрос транспортной доступности. Это, в первую очередь, касается студентов вузов, удаленных от спортивных объектов.

 Проблемы Новосибирска  это не проблемы Томска,  говорит ректор НГУ Михаил Федорук.   Там все вузы расположены на одной улице. Кампус в Новосибирске — это кампус другого масштаба. Мы находимся в Академгородке. Мы всегда гордились, что практически всех студентов можем заселить в общежития студгородка. А иностранцам нужны комфортные условия. У нас, конечно, есть хорошие общежития, но они у не резиновые  сколько есть, столько и есть. Про скоростные трамваи даже многие губернаторы говорили. Если не будет логистически связанной территории, то не нужен НГУ кампус на левом берегу Оби. Наше преимущество  это компактность, 15 минут до любого института, до Академпарка.

Как отмечает ректор НГУ, одним из основных камней преткновения для решения проблемы, пусть даже в рамках ГЧП, является то, что такая практика пока реализуется исключительно на муниципальном уровне. В то же время, по мнению ученых, необходимо участие федеральных структур.

 Я встречался с первым вице-президентом «Газпромбанка» Натальей Третьяк, она приезжала в Новосибирск,  говорит Федорук.  Банки готовы. Но это частно-государственное партнерство проработано на муниципальном уровне, а на федеральном в этом смысле ничего нет. Один бюджет не вытянет громадную проблему, которая сейчас существует.

При этом, как считают ученые, привлечение иностранных студентов в новосибирские вузы в перспективе имеет большое значение для экономики региона.

 Мы город с положительной демографической динамикой, — говорит ректор НГТУ Анатолий Батаев.  У нас прирастает трудовое население за счет очень грамотных молодых людей. Эти студенты, став нашими выпускниками, остаются здесь. Из абитуриентов из дальнего зарубежья, которые затем закончат университет, какая-то доля обязательно останется в России. На этих людей делается ставка с точки зрения развития экономики.

Его коллега  директор Сибирского филиала РАНХиГС Сергей Сверчков  говорит об экономическом эффекте зарубежных выпускников уже в масштабах всей России, в частности ее производства.

 Мы имеем отношения с академиями госслужбы при президентах соответствующих республик, имеем совместные рынки,  рассказывает Сверчков.  Благодаря этому наши выпускники начинают работать там. Это означает, что на этих рынках будет наше оборудование, наши технологии, а не американские или французские. Поэтому мы считаем не эффект от денег, которыми студент оплатил свою учебу, а эффект, который наступит на том рынке, куда он вернется фактически нашим специалистом.

По данным департамента промышленности, предпринимательства и инноваций мэрии, в Новосибирске работают 24 вуза, в которых обучаются 101,2 тысячи студентов. Из них 7,8 тысячи человек — приезжают на учебу из-за рубежа.

Фото: pixabay.com, автор- StockSnap 

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