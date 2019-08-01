Гостиницы для спортсменов могут превратиться в кампус для студентов

Перед руководителями новосибирских вузов остро стоит проблема наличия мест в общежитиях для студентов, в первую очередь, иностранных. Некоторые из них, изначально рассматривая Новосибирск как вариант для учебы, в итоге предпочитают другие города, например Томск, где эта проблема ощущается в меньшей степени, а сами вузы и студгородки расположены очень компактно. Более того, недавно руководство Томской области подписало соглашение с госкопорацией ВЭБ о строительстве нового межвузовского кампуса в регионе, что должно еще больше увеличить приток в регион студентов, в том числе из зарубежных стран. Об этом на пресс-конференции в ТАСС говорили руководители новосибирских вузов.

— Мы должны более активно заниматься привлечением иностранных студентов, — говорит председатель совета ректоров Новосибирской области Николай Пустовой. — Сейчас к нам приезжают учиться в основном выпускники из Казахстана, Монголии. Наш научно-образовательный центр «поехал» бы и в дальнее зарубежье, но нам нужно изменить структуру общежитий. Это один из важных факторов для привлечения иностранных студентов. Потому мы неоднократно ставили вопрос о создании межвузовского кампуса, строительстве общежитий. Перед нами стоит задача — увеличить их число в 2-3 раза.

— Есть закон об образовании с минимальной стоимостью платы, — говорит Пустовой. — На такие деньги вузам содержать общежития крайне сложно. Ребята, которые уходят из-за состояния общежитий, готовы платить 6-8 тысяч за съемное жилье. Мы неоднократно обсуждали вопрос, что, как только появится студенческий блок, рынок там обустроит и развлекательные центры, и так далее, все там самостоятельно организует. Я считаю, что принципиальный вопрос — продвинуть состояние общежитий вузов.

Другим проблемным вопросом является состояние общежитий. Для ряда вузов содержать такие объекты в надлежащем состояниипрактически непосильная задача.

Начальник департамента промышленности, предпринимательства и инноваций мэрии Новосибирска Александр Люлько предложил в качестве решения проблемы проживания студентов в перспективе нескольких лет рассмотреть жилую инфраструктуру, которая будет построена к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. После окончания чемпионата гостиницы и другие жилые помещения, предназначенные для спортсменов и болельщиков, можно будет перепрофилировать под межстуденческий кампус.

— Для размещения гостей чемпионата необходимо не менее 300 тысяч мест, — говорит Люлько. — Чуть более 50 тысяч из них — под гостиницы. Все равно встанет вопрос о местах проживания недалеко о ЛДС. Было бы здорово, если бы после чемпионата, это стало бы каким-то кампусом. Прежде всего, должна быть борьба за федеральные деньги, за перспективы, возможности и выгоду в целом для страны в плане расширения образования, в том числе и экспорта образования именно из Новосибирска.

По мнению руководителей вузов, даже при таком варианте, кроме предоставления мест под общежития необходимо решить вопрос транспортной доступности. Это, в первую очередь, касается студентов вузов, удаленных от спортивных объектов.

— Проблемы Новосибирска — это не проблемы Томска, — говорит ректор НГУ Михаил Федорук. — Там все вузы расположены на одной улице. Кампус в Новосибирске — это кампус другого масштаба. Мы находимся в Академгородке. Мы всегда гордились, что практически всех студентов можем заселить в общежития студгородка. А иностранцам нужны комфортные условия. У нас, конечно, есть хорошие общежития, но они у не резиновые — сколько есть, столько и есть. Про скоростные трамваи даже многие губернаторы говорили. Если не будет логистически связанной территории, то не нужен НГУ кампус на левом берегу Оби. Наше преимущество — это компактность, 15 минут до любого института, до Академпарка.

Как отмечает ректор НГУ, одним из основных камней преткновения для решения проблемы, пусть даже в рамках ГЧП, является то, что такая практика пока реализуется исключительно на муниципальном уровне. В то же время, по мнению ученых, необходимо участие федеральных структур.

— Я встречался с первым вице-президентом «Газпромбанка» Натальей Третьяк, она приезжала в Новосибирск, — говорит Федорук. — Банки готовы. Но это частно-государственное партнерство проработано на муниципальном уровне, а на федеральном в этом смысле ничего нет. Один бюджет не вытянет громадную проблему, которая сейчас существует.

При этом, как считают ученые, привлечение иностранных студентов в новосибирские вузы в перспективе имеет большое значение для экономики региона.

— Мы город с положительной демографической динамикой, — говорит ректор НГТУ Анатолий Батаев. — У нас прирастает трудовое население за счет очень грамотных молодых людей. Эти студенты, став нашими выпускниками, остаются здесь. Из абитуриентов из дальнего зарубежья, которые затем закончат университет, какая-то доля обязательно останется в России. На этих людей делается ставка с точки зрения развития экономики.

Его коллега — директор Сибирского филиала РАНХиГС Сергей Сверчков — говорит об экономическом эффекте зарубежных выпускников уже в масштабах всей России, в частности ее производства.

— Мы имеем отношения с академиями госслужбы при президентах соответствующих республик, имеем совместные рынки, — рассказывает Сверчков. — Благодаря этому наши выпускники начинают работать там. Это означает, что на этих рынках будет наше оборудование, наши технологии, а не американские или французские. Поэтому мы считаем не эффект от денег, которыми студент оплатил свою учебу, а эффект, который наступит на том рынке, куда он вернется фактически нашим специалистом.

По данным департамента промышленности, предпринимательства и инноваций мэрии, в Новосибирске работают 24 вуза, в которых обучаются 101,2 тысячи студентов. Из них 7,8 тысячи человек — приезжают на учебу из-за рубежа.

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