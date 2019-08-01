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В офисах ПСБ предприниматели могут приобрести онлайн-кассы 3-в-1 со встроенным эквайрингом

  • 01/08/2019, 11:33
ПСБ начал продажу в собственных офисах мобильных онлайн-касс с подключенным эквайрингом «ШТРИХ-КАРТ-Ф» для микро-, малого и среднего бизнеса.

Промсвязьбанк (ПАО)Касса совмещает в себе все необходимые предпринимателю функции – онлайн-фискализацию, прием различных видов платежей, печать чеков, с ее помощью можно вести товароучет. Помимо этого, кассы поставляются уже с подключенным эквайрингом от ПСБ.

Мобильная онлайн-касса «ШТРИХ-КАРТ-Ф» на базе Android — это совместная разработка российской компании «Штрих-М» и французского разработчика защищённых платёжных решений Ingenico Group. Компактная касса-планшет позволяет принимать все виды пластиковых карт, мобильные платежи Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, а также работать со всеми платёжными системами.

— Кроме возможности принимать все виды оплаты, у этого Android-решения есть ещё ряд преимуществ, — подчеркнул руководитель продукта «ШТРИХ-М» Данила Насонов. — Прежде всего, это возможность работы без подзарядки до 14 часов благодаря батарее увеличенной ёмкости. Касса не боится холода и может работать при температурах до -10°C, быстро печатает, а за счет встроенной камеры — скоро сможет считывать двумерные штрих-коды. На борту кассы есть все беспроводные интерфейсы, что позволяет предпринимателям вести свой бизнес в любом месте, где есть связь.

На смарт-кассу предустановлено бесплатное кассовое и товароучётное программное обеспечение «Торговля.онлайн», которое позволяет анализировать объемы наличных и безналичных продаж. Программа позволяет вести учет по нескольким магазинам и даже по нескольким юрлицам, поддерживает скидки и системы лояльности, маркировку табака и работу с ЕГАИС для продажи алкоголя.

— Мы первыми на рынке реализовали прямое соединение онлайн-касс с процессингом банка. Благодаря отсутствию посредников, мы смогли предложить нашим клиентам выгодные тарифы по торговому эквайрингу. Многофункциональные кассовые устройства будут незаменимы в розничных магазинах, супермаркетах, кафе и ресторанах, — отметил заместитель директора департамента электронного бизнеса МСБ ПАО «Промсвязьбанк» Никита Хомутов.

— Выводя на рынок интегрированное кассовое решение, совмещающее онлайн-фискализацию, прием всех видов платежей, печать чеков, сканирование штрих-кодов и синхронизацию торгового зала и складов, мы оптимально попадаем в рынок мобильных онлайн-касс, — говорит коммерческий директор Ingenico Russia Алексей Решетилов. — Наше решение ориентировано, в первую очередь, на наиболее активную и передовую часть российского предпринимательства — на тех, для кого понятия инновации и новые источники дохода связаны неразрывно.

По онлайн-кассам с эквайрингом в ПСБ действует единый тариф с комиссией 1,99%. Стоимость устройства составляет 23 200 руб. без фискального накопителя. Программное обеспечение в смарт-кассах, подключенных в ПСБ, предоставляется бесплатно.

Ранее ПСБ запустил пилотный проект по торговому эквайрингу «Ничего наличного» для индивидуальных предпринимателей и компаний МСБ, в рамках которого впервые в России торговый терминал стало возможно приобрести в офисе банка и уже в этот же день начать принимать через него платежи.

Фото: пресс-служба банка

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