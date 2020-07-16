Почти 5 км региональной дороги «Инская-Барышево» отремонтируют к концу октября

В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновят почти пятикилометровый участок региональной автодороги «Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р»», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Эта дорога была построена в 80-х годах прошлого века для проезда автотранспорта до садовых обществ. Земляное полотно дороги отсыпано с минимальной толщиной дорожной одежды, интенсивность движения не была рассчитана на ту, которая есть сейчас. Сегодня летом интенсивность движения составляет 6-7 тысяч автомобилей в сутки, в том числе тяжеловесного транспорта. Некоторые участки дороги разрушились и стали не пригодны для движения, в том числе и тот, на котором сейчас ведутся работы. Поэтому данный участок включен в перечень объектов реконструкции в рамках нацпроекта, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий. — После окончания работ дорога будет соответствовать нормативным требованиям, будет обеспечена расчетная скорость с учетом современных нагрузок и безопасность дорожного движения. Кроме того, жителям региона станет удобней добраться до своих дач и выезжать на Ленинск-Кузнецкую трассу. К тому же после сдачи объекта в эксплуатацию транзитный транспорт сможет осуществлять проезд из жилой зоны р.п. Кольцово, Академгородка и Барышево на Ленинск-Кузнецкое направление, минуя столицу региона.

По его словам, реконструкция автомобильной дороги «Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р» (в гр.района)» ведется на участке км 26+000 — км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области. Общая протяженность реконструируемого участка составляет 4,7 км, из них первый пусковой комплекс составляет 1,295 км, второй пусковой комплекс 3,405 км. Проектом предусмотрено выполнение работ по устройству новых железобетонных труб, мероприятий по предупреждению пучинообразования, устройству нового земляного полотна и новой дорожной одежды с покрытием из ЩМА-20. Сейчас на объекте выполняется спрямление дороги, укрепление откосов, устройство новых труб и новой дорожной одежды, в том числе асфальтобетонного слоя покрытия. С выполнением работ ознакомился замминистра и представители СМИ в ходе пресс-тура 16 июля.

Работы на объекте ведутся подрядной организацией ООО «Дорсиб плюс» под контролем заказчика – Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области. Общая стоимость работ составляет 364, 9 млн рублей, окончание работ запланировано 20.10.2020 года.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области