Накануне лета Новосибирску посчитали «индекс окрошки»

Аналитики Яндекса посчитали, сколько этой весной стоят продукты для приготовления окрошки — в целом по России, в Новосибирске и других городах-миллионерах. Для этого были использованы данные о чеках, которые пользователи приложения Едадил сканировали в апреле–мае, чтобы получить кэшбэк. Ингредиенты блюда встречались в 2,7 миллиона таких чеков, сообщили в пресс-службе компании.

Набор продуктов для приготовления окрошки на пять человек обходится пользователям Едадила из Новосибирска в 274 руб. Больше всего приходится потратить на колбасу — 92 руб., а также на квас — 63 руб. Стоимость остальных ингредиентов составляет меньше половины всей суммы.

Отмечается, что цены, полученные в результате исследования, стремятся к минимальным: в чеках, которые изучали аналитики, вероятно, много продуктов, купленных со скидкой или просто по низкой цене.

В среднем такой набор продуктов стоит в России немного дороже, чем в Новосибирске, — 281 руб. Самая дорогая окрошка в Москве — 343 руб.: колбаса в столице почти в полтора раза дороже, чем в среднем. На втором и третьем месте среди городов-миллионеров — Красноярск и Екатеринбург. Дешевле всего приготовление окрошки обходится в Перми — 246 руб.: там сравнительно недорогие колбаса, огурцы и яйца.

Фото: пресс-служба Яндекса