 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Накануне лета Новосибирску посчитали «индекс окрошки»

Ее приготовление обойдется новосибирцам в 274 рубля.
  • 21/05/2019, 18:16
Накануне лета Новосибирску посчитали «индекс окрошки»

Аналитики Яндекса посчитали, сколько этой весной стоят продукты для приготовления окрошки — в целом по России, в Новосибирске и других городах-миллионерах. Для этого были использованы данные о чеках, которые пользователи приложения Едадил сканировали в апреле–мае, чтобы получить кэшбэк. Ингредиенты блюда встречались в 2,7 миллиона таких чеков, сообщили в пресс-службе компании.

Набор продуктов для приготовления окрошки на пять человек обходится пользователям Едадила из Новосибирска в 274 руб. Больше всего приходится потратить на колбасу — 92 руб., а также на квас — 63 руб. Стоимость остальных ингредиентов составляет меньше половины всей суммы.

Отмечается, что цены, полученные в результате исследования, стремятся к минимальным: в чеках, которые изучали аналитики, вероятно, много продуктов, купленных со скидкой или просто по низкой цене.

В среднем такой набор продуктов стоит в России немного дороже, чем в Новосибирске, — 281 руб. Самая дорогая окрошка в Москве — 343 руб.: колбаса в столице почти в полтора раза дороже, чем в среднем. На втором и третьем месте среди городов-миллионеров — Красноярск и Екатеринбург. Дешевле всего приготовление окрошки обходится в Перми — 246 руб.: там сравнительно недорогие колбаса, огурцы и яйца.

Фото: пресс-служба Яндекса

Популярное с сайта

Шопинг на букву «Е»

Шопинг на букву «Е»

21/05/2019, 16:03
Разговор с продавцом в обозримом будущем станет приметой люксового сервиса. А более массовые вкусы будет учитывать и осмыслять электроника.
Лидер партсписка единороссов покидает Заксобрание

Лидер партсписка единороссов покидает Заксобрание

21/05/2019, 15:38
Ранее Александр Караськов уволился с должности директора НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина.

На Плющихинском предлагают протестировать проект модернизации панельных домов

21/05/2019, 14:56
Теоретически провести работы по обновлению фасадов можно во всех районах массовой панельной застройки Новосибирска.

Актуальный разговор

Nazarov&Partners планирует выйти на рынок США

Все материалы
Новости

Театральные куклы пройдут по Новосибирску

21/05/2019, 18:20

Программу для тестирования школьников представят на «EdCrunch» в Томске

21/05/2019, 17:27

Новосибирские компании-разработчики инновационных лабораторных технологий на LABVOLUTION/BIOTECHNICA 2019

21/05/2019, 17:22

Спрос на велосипеды в Новосибирске растет

21/05/2019, 16:24

Количество трансферных пассажиров в Толмачёво выросло на 46%

21/05/2019, 16:17

Шопинг на букву «Е»

21/05/2019, 16:03

Лидер партсписка единороссов покидает Заксобрание

21/05/2019, 15:38

На Плющихинском предлагают протестировать проект модернизации панельных домов

21/05/2019, 14:56

Подтверждено финансирование проекта реконструкции аэродромного комплекса Толмачёво

21/05/2019, 14:47

Клинику Мешалкина возглавил Александр Чернявский

21/05/2019, 14:38

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска