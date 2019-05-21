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Театральные куклы пройдут по Новосибирску

Сопровождать театральную колонну будет Новосибирский городской духовой оркестр под руководством Игоря Зугрова.
  • 21/05/2019, 18:20
Театральные куклы пройдут по Новосибирску

Театральным шествием в центре Новосибирска откроется I Международный фестиваль театров кукол «Перекресток». С 26 мая по 1 июня 16 коллективов из из России, Франции, Эстонии, Испании, Белоруссии, Швеции, Болгарии. покажут кукольные спектакли различных форматов, сообщили в пресс-службе регионального минкультуры.

В шествии примут участие гости фестиваля: театры «Особняк», «ОФ», KARLSSON HAUS (Санкт-Петербург), Оренбургский государственный областной театр кукол, Хакасский национальный театр кукол «Сказка» (Абакан),Татарский государственный театр кукол «Экият» (Казань),театр юного зрителя «Саби» (Владикавказ), Новосибирский областной театр кукол, а также частные театры: «Angelesdetrapo» (Испания), PUPPET’SLAB (Болгария), «TaRaBaTeS» (Франция), «Tuuleveski» — «Мельница» (Эстония), «Sesam» (Швеция), «Картонка» (Беларусь). Кроме того, в колонну вольются студенты Новосибирского театрального института, представители самодеятельных коллективов, Домов творчества Новосибирска и Новосибирской области, а также горожане и гости города. Сопровождать театральную колонну будет Новосибирский городской духовой оркестр под руководством Игоря Зугрова.

Завершится шествие торжественным открытием фестиваля «Перекресток» на площадке перед зданием Новосибирского театра кукол.

В программе Фестиваля – спектакли для детской и взрослой аудитории разных форматов: теневого театра, в стиле рок-н-ролл, спектакль-трансформер, который играется для детей, а при трансформации – для взрослых. 1 июня, в День защиты детей, Фестиваль закроется большой праздничной программой на набережной реки Оби в парке «Городское начало».

Фото: предоставлено пресс-службой регионального минкультуры

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