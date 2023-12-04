Налог на бездетность предложили ввести в Госдуме

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность, передает издание «Говорит Москва».

— Ввести налог на бездетность как в Советском Союзе было бы неплохо. Необходимо стимулировать рождение детей, в том числе через материнский капитал, — заявил Федоров.

Парламентарий пояснил, что, согласно его концепции, подразумевается не только рождение детей, но и процедура «обрусения», то есть формирование народа через миграционные потоки.

При этом он уточнил, что мера не является наказанием, а лишь способом решения демографической проблемы.

Ранее редакция сообщала, что каждое прерывание беременности должно быть на контроле у государства, уверены в Госдуме.