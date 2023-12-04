Самолет из Новосибирска не смог сесть в аэропорту Якутска из-за непогоды

Борт авиакомпании S7, выполнявший рейс С75261 из Новосибирска в Якутск не смог приземлиться в аэропорту столицы республики Саха (Якутия) из-за погодных условий.

― Задержано прибытие рейса С75261 авиакомпании S7 из Новосибирска, рейс перенаправлен в Магадан, ― сообщает Telegram-канал аэропорта Якутска.

Пресс-служба ведомства сообщила, что в аэропорту «Якутск» туман, температура воздуха составляет -48° С. Метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе составляет менее 500 м.

Ранее редакция сообщала, что Рейс Улан-Удэ – Новосибирск задержали более чем на 9 часов. Пассажиры все это время сидели в самолете.