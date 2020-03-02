Налог на доходы физлиц обеспечивает почти 40% поступлений в консолидированный бюджет области

С 1 января в России началась очередная декларационная кампания, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Кампания, как и все предыдущие, будет иметь социальную, а не фискальную направленность, так как основная масса деклараций представляется налогоплательщиками с целью получения налоговых вычетов и возврата из бюджета ранее уплаченного налога, — отметил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев.

По его словам, из 261 тыс. деклараций, поступивших в налоговые органы в 2019 году, 82% деклараций (214 тыс.) представлено только для получения налоговых вычетов, в то время как количество представленных деклараций с отражением дохода, подлежащего налогообложению, составило 43,7 тыс.

Общая сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, составила 7,7 млрд руб., и более чем в 6 раз превысила сумму налога, подлежащую уплате в бюджет на основании представленных деклараций, с исчисленной суммой к доплате.

— Сумма налога, подлежащего возврату, увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 1,3 млрд руб. (увеличение составило более чем 120%). Наиболее популярными являются имущественные налоговые вычеты в связи с приобретением жилья и социальные налоговые вычеты, связанные с оплатой обучения, лечения и приобретением лекарственных средств, — уточнили в региональном УФНС.

Для получения подробной информации о правилах и порядке предоставления налогового вычета Алексей Легостаев рекомендовал использовать раздел «Как получить налоговый вычет?» на сайте ФНС России.

Он подчеркнул, что в ряде случаев физические лица при получении отдельных видов доходов, определенных налоговым законодательством, должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию в налоговый орган по месту жительства. Для них установлен конкретный срок представления документов: не позднее 30 апреля. Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2020 года.

В УФНС подчеркнули, что налог на доходы физических лиц в общей сумме поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области занимает почти 40%, для региона это один из доходообразующих налогов.

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