«Под шумок о Конституции идут манипуляции в стиле наперсточников»

Вера Ганзя, депутат Госдумы РФ от Новосибирской области, КПРФ:

— Под шумок о Конституции внесены изменения в бюджет, который должен обеспечить социальные проекты, провозглашенные в послании президента. Берем пока только 2020 год. От миллионов, миллиардов и триллионов, как всегда, рябит в глазах. Но рисковать зрением особых оснований нет. Доходы увеличиваются всего на 214 млрд рублей, расходы — на 162 млрд. Где остальные 51 млрд рублей? В резервах: это доходы от продажи нефти.

Профицит бюджета был 876 млрд рублей, стал 927 млрд, то есть увеличился на те же самые 51 млрд. Тогда откуда взять средства на послание, поинтересуетесь вы? А вот теперь-то начинаются манипуляции в стиле наперсточников. Во-первых, учитываются средства, которые были в бюджете до послания. Например, в законе о бюджете уже заложены средства в сумме 819 млрд рублей. К ним добавляются еще 352 млрд. Итого на послание уйдут из федерального бюджета 1,1 трлн рублей. Во-вторых, плюсом пойдут 47 млрд из региональных бюджетов. Вся соль в том, что до послания из региональных бюджетов должны были быть направлены всего 6,3 млрд рублей, а теперь 47 млрд!!!

Где регионы возьмут на прожекты руководства страны 40,7 млрд? У кого отберут? К примеру, чтобы обеспечить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, федеральный бюджет возьмет на себя нагрузку в 120,3 млрд рублей, а региональным бюджетам надо изыскать 38,9 млрд. Потому что процент софинансирования федерального центра и регионов составил 76% на 24%.

По остальным источникам финансирования пока вопрос.

К плюсам нынешних изменений могу отнести увеличение средств на строительство школ. Было в бюджете 47,8 млрд рублей, добавили в соответствии с посланием 20,3 млрд, при софинансировании с регионами в среднем 95% на 5%. Получается, из федерального бюджета — 60,8 млрд, из региональных — 7,3 млрд. На выплаты классным руководителям планируются 25,4 млрд рублей. Эти выплаты начнутся с 1 сентября текущего года.

По материалам публикации Веры Ганзя в Facebook

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