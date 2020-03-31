Налог на крупные вклады? Есть время переориентироваться

— По решению президента РФ, налогом в 13% будут облагаться доходы от вкладов в банки и ценные бумаги, превышающие 1 млн рублей. Основная масса населения (согласно данным АСВ, более 50% россиян), имеющая на счетах более 1,4 млн рублей, по расчётам правительства, должна своими налогами на доходы от вкладов и ценных бумаг оказать поддержку экономике.

Доходы от вкладов в банках и вложений в ценные бумаги начнут облагаться налогом в 13% только в 2021 году, и это радует: есть время взвесить и как-то приготовиться к этому нововведению. При этом следует ожидать, что к началу 2021 года будет задействована система, позволяющая фискальным органам получать данные о совокупном размере вложенных средств на одного вкладчика, вне зависимости от того, в каких банках они размещены. Нельзя исключать и возможность введения ответственности за полноту перечисления данного налога на самого вкладчика. То есть вкладчик должен будет обеспечить перечисление налога на полученные проценты от совокупной суммы вкладов и вложений в ценные бумаги, если она превышает 1 млн рублей. Этот принцип уже действует в зарубежной практике. Так что разделение вкладов и вложений в разные банки в этих условиях не спасёт, платить придётся по совокупности.

Насколько осложнит эта ситуация возможности накопления населением средств для будущих расходов, сегодня сказать сложно. Тенденция падения ставок по вкладам может продолжиться, пока Банк России будет способен поддерживать курс рубля и экономика не войдёт в рецессию. Накопленные государством и Центральным банком ресурсы пока позволяют удерживать ситуацию, не доводя до глубокого кризиса. Для населения интерес к накоплению средств через вклады в банках и приобретение ценных бумаг в условиях снижения ставок и уплаты налогов на доходы по ним явно будет снижаться. Это позволит переориентировать население на вложение средств в развитие собственного бизнеса или участие в партнёрстве, вкладывая средства в оборот, минуя банки, как посредников. Банки, в свою очередь, продолжат обслуживать систему расчётов, участвуя в инвестиционном процессе через дочерние компании и формируя собственную экосистему.

Материал и фото предоставлены пресс-службой НГУЭУ