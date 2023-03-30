Налоговая банкротит новосибирскую торговую компанию «Шатурострой»

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №17 обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением о признании несостоятельным общество ООО «Торговая компания «Шатурастрой». Сумма исковых требований — 4 361 428,11 руб.

По данным Seldon Basis, ООО «Торговая компания «Шатурастрой» образована в Новосибирске в октябре 2015 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная. Уставной капитал компании — 20 тысяч рублей. Компанией управляет ООО «СК Новогорск» из Химок. Ей же принадлежит 50% в уставном капитале организации, вторая половина — самому юридическому лицу. Компания сдавала финансовую отчетность за 2016, 2017, 2018 года. Указано, что в компании трудоустроен 1 сотрудник. За все время компания заключила один контракт c ООО «РСУ СКЭК» в качестве поставщика.

На сайте ТК «Шатурастрой» указано, что она является «крупнейшим складом керамического гранита в Сибири». В каталоге компании содержится информация о наличии 1,2 тыс. видов керамогранитной плитки.

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