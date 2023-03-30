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К гимназии № 7 в Кировском районе Новосибирска присоединят детский сад

  • 30/03/2023, 17:09
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«Гимназию № 7 «Сибирская» объединяют с детским садом
В рамках реализации программы по созданию дополнительных мест в школах Новосибирска.

В 2022 году было принято решение объединить МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская» (ул. Зорге, 42а) и МКДОУ «Детский сад № 195 «Журавлик» (улица Зорге, 44/1). В рамках реализации программы по созданию новых дополнительных мест в Новосибирске в 2023 году начаты работы по ремонту здания на ул. Зорге, 44/1. Об этом сообщает пресс-центра мэрии Новосибирска.

— Ремонт здания позволит увеличить количество мест на 150 (6 дополнительных классных комнат), — сообщил во время пресс-подхода на объекте мэр города Анатолий Локоть.

После ремонта в двух блоках разместятся первые и вторые классы гимназии, а также продолжит работу детский сад на 175 мест. На ремонт выделено 40 млн рублей.

Это даст гимназии улучшение условий для качественного и комфортного образования, а также даст старт реализации тех программ, которые ранее были невозможны. Также отмечается, что благодаря программе стало возможно восстановление предшкольной территории.

— Гимназия уже давно хотела объединиться с детским садом, но были разные препятствия. Сейчас мы входим в режим общей работы двух коллективов. Это окажет влияние на программу обучения. Если говорить о дошкольной то, мы планируем создавать и реализовывать парциальные программы, с уклоном на прединженерное и гуманитарное образование. Они будут направлены на обучения именно в гимназии, — отметила Любовь Калашникова, директор МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская»

Сейчас в гимназии обучается почти 1.5 тыс детей в 52 классах, при проектной наполняемости 830 человек.

Стоит отметить, что прошлым летом Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) получил в распоряжение здание детского сада по улице Выставочной. Острой нуждаемости в дополнительных местах для дошколят в этом микрорайоне нет, зато есть недостаток мест для учащихся-лицеистов. После масштабной реконструкции дополнительного корпуса Инженерный лицей НГТУ получит более 260 новых мест для учащихся.  В оценил ход капитального ремонта здания.

– Одно школьное место обойдется бюджету в 350 тыс. рублей. Напомню, что при строительстве новой школы стоимость одного места возрастает до двух миллионов рублей, – отметил мэр Анатолий Локоть Во время выездного совещания на объект.

Приступить к реконструкции детского сада планируется этим летом. Запуск его в эксплуатацию в формате начальной школы лицея запланирован в 2023 году.

 

Ранее редакция сообщала о том, что суд изменил приговор брату экс-главы областных дорожников.

Фото с сайта мэрии Новосибирска

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Рубрики : Власть Образование Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : школы Новосибирска объединение школы и детского сада Гимназии Новосибирска


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