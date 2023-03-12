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«Экология-Новосибирск» оспаривает долги перед аффилированным перевозчиком

  • 12/03/2023, 12:40
Автор:
банкротство Экологии-Новосибирск
Конкурсный управляющий считает, что объемы перевозок и их стоимость были завышены.

Конкурсный управляющий ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев направил в арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании недействительными сделки бывшего регоператора с ООО «ЭкоТранс-Н» (Обе компании аффилированы с ГК ВИС. — Ред.). Речь идет о 8 актах сдачи-приема оказанных услуг к договорам на оказание услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов на общую сумму почти 57 млн рублей.

По версии Баряева, по этим актам завышены объемы оказанных услуг и их стоимость. Конкурсный управляющий через суд добиваться уменьшения задолженности «Экологии-Новосибирск» перед «ЭкоТранс-Н» на 57 млн руб.

Прокуратура выявила завышение расходов на транспортировку мусора на 2 млрд рублей

Прокуратура выявила завышение расходов на транспортировку мусора на 2 млрд рублей

Напомним, иск по поводу самобанкротства компания подала в конце 2021 года, с февраля прошлого года находится в банкротстве. В ноябре 2022 прокуратура выявила экономически необоснованные расходы регоператора по транспортировке ТКО на общую сумму свыше 2,1 млрд. руб. Результаты этой проверки позволили региональному департаменту по тарифам на 13,7 % снизить тариф на услугу по обороту ТКО. По данным на ноябрь, задолженность «Экологии-Новосибирск» перед ООО «ЭкоТранс-Н» составляла 321,2 млн рублей.

В начале января 2023 года на собрании кредиторов ООО «Экология-Новосибирск» было принято решение отклонить план внешнего управления и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (продажа имущества). Кроме того, кредиторы проголосовали против заключения договора о выдаче банковской гарантии. На тот момент кредиторская задолженность компании составляла более 800 млн рублей. В начале февраля регоператор по обращению с ТКО в Новосибирской области было назначено  МУП «Спецавтохозяйство»,  которое будет исполнять эти обязанности до проведения конкурса. Решением Арбитражного суда Новосибирской области 6 марта в «Экологии-Новосибирск» было введено конкурсное производство.

 

Ранее редакция сообщала, что «Спецавтохозяйство» займет не более 50% рынка перевозок мусора. 

Фото Министерства ЖКХ Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : вывоз мусора банкротство Экологии Новосибирск


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