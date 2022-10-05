Налоговая дала разъяснения по самым актуальным вопросам предпринимателей по частичной мобилизации

N п/п Вопрос Ответ

1 Как оплатить начисления (или долг)? Уплатить налоги за мобилизованного может любое лицо — родственники, друзья и др. При этом в платежном поручении необходимо указать его ИНН. Оформить такое поручение и произвести оплату онлайн можно в сервисе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. При этом на третьем шаге необходимо выбрать уплату за третье лицо.

2 Как узнать сумму долга? Уполномоченному лицу (родственникам, друзьям и т.д.) следует лично обратиться в налоговый орган для получения справки о состоянии расчетов и платежных документов. В случае несогласия с суммой долга они могут оформить обращение. Чтобы получить указанную информацию в налоговом органе нужно оформить доверенность через командира воинского подразделения и направить ее по почте уполномоченному лицу.

3 Как получить налоговый вычет по сданной декларации 3-НДФЛ? Предварительно необходимо оформить доверенность через командира воинского подразделения на подачу заявлений о возврате и направить ее уполномоченному по почте. Уполномоченный родственник, друг и т.д. должен обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате лично. В нем в соответствующем поле нужно прописать действие по доверенности. При этом денежные средства будут возвращены только на счет мобилизованного.

4 Если самозанятого мобилизуют до того момента, как ему будет выставлен к оплате налог за предыдущий налоговый период, и он не будет иметь возможности его оплатить, что делать? Для этого в разделе «Платежи» приложения «Мой налог» можно настроить автоплатеж. При этом налог будет списан с карты автоматически. Вы также можете уполномочить кредитную организацию на оплату налога, предоставив ей соответствующие права в приложении «Мой налог». Перечень кредитных организаций, осуществляющих информационный обмен с ФНС России, доступен в разделе «Партнеры» приложения «Мой налог», а также на сайте npd.nalog.ru/credit-orgs/

Уплатить налоги за мобилизованного может любое лицо — родственники, друзья и др. При этом в платежном поручении необходимо указать его ИНН. Оформить такое поручение и произвести оплату онлайн можно в сервисе «Уплата налогов и госпошлин» на сайте ФНС России. При этом на третьем шаге необходимо выбрать уплату за третье лицо.

5 Каким образом самозанятый будет проинформирован о начислении налога на профессиональный доход? Информация о сумме налога отображается не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, в приложении «Мой налог» или его веб-версии. Для его уплаты можно настроить автоплатеж в разделе приложения «Платежи», и налог будет списан с карты автоматически. Вы также можете уполномочить кредитную организацию на оплату налога, предоставив ей соответствующие права в приложении «Мой налог». Перечень кредитных организаций, осуществляющих информационный обмен с ФНС России, доступен в разделе «Партнеры» приложения «Мой налог», а также на сайте npd.nalog.ru/credit-orgs/

Уплатить налоги за мобилизованного может любое лицо — родственники, друзья и др. При этом в платежном поручении необходимо указать его ИНН. Оформить такое поручение и произвести оплату онлайн можно в сервисе «Уплата налогов и госпошлин» на сайте ФНС России. При этом на третьем шаге необходимо выбрать уплату за третье лицо.

6 Нужно ли самозанятому сняться с учета в случае мобилизации? Сниматься с учета в качестве самозанятого необязательно. Если у него отсутствует облагаемый НПД доход, то налог начисляться не будет.

7 Как представить расчет по форме 6-НДФЛ мобилизованному индивидуальному предпринимателю в налоговый орган? За мобилизованного индивидуального предпринимателя, являющегося налоговым агентом, форму 6-НДФЛ за соответствующий период может представить уполномоченный представитель по доверенности нотариально заверенной или приравненной к таковой (например, заверенной командиром воинской части).

8 Как сдать налоговую декларацию по форме 3НДФЛ мобилизованному гражданину? Декларацию по форме 3-НДФЛ за мобилизованного гражданина в налоговый орган может представить уполномоченный представитель по доверенности нотариально заверенной или приравненной к таковой (например, заверенной командиром воинской части).

9 Как исчислить страховые взносы в фиксированном размере за период мобилизации? Период мобилизации приравнивается к периоду прохождения воинской службы. За время, когда предпринимательская или иная профессиональная деятельность (адвокаты, нотариусы, оценщики и т.д.) не велась, страховые взносы в фиксированном размере не уплачиваются.

10 Как представить расчет по страховым взносам за работников? Расчет по страховым взносам представляется в установленном порядке через представителя по доверенности нотариально заверенной или приравненной к таковой (например, заверенной командиром воинской части).

11 Каким образом предоставлять налоговую и бухгалтерскую отчетность в налоговый орган при условии мобилизации индивидуального предпринимателя или руководителя организации? Вы можете оформить доверенность на уполномоченного представителя организации на представление отчетности в налоговые органы на основании статьи 185 ГК РФ, статей 27, 29 НК РФ. Если нужно оформить доверенность от уже мобилизованного руководителя организации, она может быть заверена в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 ГК РФ. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) части, соединения, учреждения или заведения.

12 Каким образом предоставлять налоговую и бухгалтерскую отчетность в налоговый орган при условии мобилизации уполномоченного представителя мобилизованного индивидуального предпринимателя или руководителя организации? Вы можете оформить доверенность на уполномоченного представителя организации на представление отчетности в налоговые органы на основании статьи 185 ГК РФ, статей 27, 29 НК РФ. Если нужно оформить доверенность от уже мобилизованного руководителя организации, она может быть заверена в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 ГК РФ. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) части, соединения, учреждения или заведения.

13 Есть ли налоговые льготы по транспортному налогу для военнослужащих? С информацией о льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России. На федеральном уровне льгот по транспортному налогу для военнослужащих не предусмотрено, но они могут быть предусмотрены законами субъектов РФ (ст.387 Налогового кодекса РФ).

14 Предусмотрено ли освобождение от уплаты земельного налога для военнослужащих? С информацией о льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России. На федеральном уровне льгот по земельному налогу для военнослужащих не предусмотрено, но они могут быть предусмотрены нормативными актами муниципальных образований (законами городов федерального значения) (ст.387 Налогового кодекса РФ).

15 Освобождены ли военнослужащие от уплаты налога на имущество физических лиц? С информацией о льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России. Для военнослужащих льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется в отношении только одного объекта налогообложения каждого вида, не используемого в предпринимательской деятельности: а) квартира или комната; б) жилой дом;

16 Как исполнить обязанность по уплате имущественных налогов в период военной службы? Оплатить налоги можно: по QR-коду или штрих-коду в налоговом уведомлении с использованием электронных платежных сервисов; через Личный кабинет налогоплательщика-физического лица; обратившись в банк; через кассу местной администрации; организацию федеральной почтовой связи, а также через МФЦ, в котором организован прием денежных средств в счет уплаты налогов. Уплатить налоги за мобилизованного может любое лицо — родственники, друзья и др. При этом в платежном поручении необходимо указать его ИНН. Оформить такое поручение и произвести оплату онлайн можно в сервисе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. При этом на третьем шаге необходимо выбрать уплату за третье лицо.

17 Меня мобилизовали. Я не успел рассчитаться с долгами, будет ли в отношении меня инициироваться процедура банкротства? В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд приостанавливает производство по делу в случае пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных Сил Российской Федерации. В случае приостановления производства по делу суд не вправе принимать итоговые судебные акты по делу, в частности о признании банкротом, прекращении производства по делу.

19 Меня мобилизовали. Я являюсь арбитражным управляющим в деле о банкротстве. Что мне делать с моим должником? Вы можете самостоятельно подать в арбитражный суд заявление об освобождении от исполнения возложенных на вас обязанностей в деле о банкротстве. Основание — с пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве. Если управляющий не смог направить данное ходатайство самостоятельно, то его подает саморегулируемая организация на основании пункта 2 статьи 20.5 Закона о банкротстве.

20 Меня мобилизовали. Я являюсь кредитором в деле о банкротстве. Что мне делать чтобы не потерять свои деньги? Денежные средства не пропадут. Если причитающиеся кредитору деньги невозможно ему перечислить, в том числе если кредитор мобилизован, то конкурсный управляющий вносит деньги на депозит нотариуса в соответствии с пунктом 2 статьи 142 Закона о банкротстве. Кроме того, мобилизованный гражданин может доверить ведение дел представителю на основании главы 10 Гражданского Кодекса РФ. Представителем может быть как профессиональный юрист, так и любой родственник, близкий человек и т.д. Высшее юридическое образование для представителя в деле о банкротстве не требуется (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 за 2020 год).